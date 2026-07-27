Datos Clave Arquero en carpeta: Universidad de Chile tendría en la mira a Thiago Cardozo, portero uruguayo de Belgrano de Córdoba. Competencia interna: El nombre aparece en medio de las dudas por el rendimiento reciente de Gabriel Castellón. Viejo sondeo albo: Cardozo ya había sido ofrecido a Colo Colo en diciembre de 2024, cuando el Cacique buscaba reemplazar a Brayan Cortés.

El mercado de pases de Universidad de Chile podría sumar una gran sorpresa en las próximas horas. El técnico Fernando Gago busca aumentar la competencia en la portería, una zona de la cancha que ha estado bajo constante evaluación en el último tramo, por lo que pidió a la directiva evaluar opciones para fortalecer el plantel.

Ante este escenario de dudas sobre el rendimiento del pórtico, la dirigencia de Azul Azul comenzó a moverse de forma silenciosa en el mercado sudamericano, apuntando sus radares hacia el fútbol argentino para encontrar un competidor de peso.

¿Qué arquero busca la U de Chile para competir con Castellón?

El nombre que irrumpió con fuerza en el Centro Deportivo Azul es el de Thiago Cardozo. La información fue revelada por el periodista deportivo uruguayo Sebastián Giovanelli, quien detalló en su cuenta de X (Twitter) que la directiva laica ya lo tiene en carpeta y evalúa su situación contractual.

“La Universidad de Chile quiere llevarse ya a Thiago Cardozo”, aseguró el comunicador charrúa. Respecto a la viabilidad de la operación, Giovanelli explicó el panorama actual: “El arquero tiene contrato con Belgrano. Los cordobeses ya no tienen cláusula de compra como tenían en junio y no pueden hacer uso de la opción que pide Unión”. Eso sí, advirtió que la tarea no será fácil, ya que “México y Brasil podrían ser otros mercados”.

La @udechile quiere llevarse ya a Thiago Cardozo, el arquero tiene contrato con @Belgrano. Los cordobeses ya no tienen claúsula de compra como tenían en junio y no pueden hacer uso de la opción que pide Unión. México y Brasil podrían ser otros mercados. #uruguayo 🧤⚽🇺🇾 pic.twitter.com/58z4Q1mSja — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) July 26, 2026

¿Quién es Thiago Cardozo y dónde juega actualmente?

A sus 29 años, el portero nacido en Juan Lacaze, Uruguay (1,82 metros de estatura), milita en Belgrano de Córdoba, club al que llegó a mediados de 2025 y con el que tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2026. En tierras cordobesas vive un presente inmejorable: recientemente se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 tras vencer por 3-2 a River Plate, encuentro donde el charrúa fue titular en la final.

Su influencia en el reciente título “Pirata” fue fundamental para el equipo. Si se contabiliza la fase regular del Apertura 2026 y la etapa de playoffs, Cardozo disputó 20 partidos, concedió apenas 16 goles y logró dejar su arco en cero en 10 compromisos, promediando una valla invicta cada dos encuentros disputados.

A nivel global, su trayectoria profesional registra 151 partidos oficiales, alcanzando los 13.419 minutos en cancha. En dicho recorrido, el guardameta ha recibido un total de 151 tantos y destaca por sus 62 vallas invictas.

Estos sólidos números recientes lo posicionan como uno de los arqueros más regulares de su liga, sumado al importante antecedente internacional de haber defendido los colores de la selección de Uruguay en la categoría Sub-20, donde sumó dos presentaciones oficiales.

¿Cuánto vale el pase de Thiago Cardozo?

El buen rendimiento de Cardozo se refleja directamente en su tasación. Según los registros del portal especializado Transfermarkt, el pase del jugador ronda los 3,2 millones de euros. Esta elevada cifra obligaría a la concesionaria de Azul Azul a realizar un importante esfuerzo financiero o buscar fórmulas creativas, como un préstamo con opción de compra, para asegurar sus servicios.

¿Por qué Thiago Cardozo sonó antes en Colo Colo?

Esta no es la primera vez que el nombre del charrúa resuena en el fútbol chileno. En diciembre de 2024, su agencia de representación lo acercó formalmente a las oficinas del Estadio Monumental. En aquel momento, Colo Colo buscaba con urgencia un arquero ante la salida de Brayan Cortés.

Cardozo le manifestó a su representante su gran interés por concretar el fichaje, entusiasmado por la posibilidad de atajar en la liga chilena. Sin embargo, pese a las intenciones de ambas partes, el negocio no prosperó y continuó consolidando su carrera en Belgrano, desde donde hoy podría dar el salto para vestirse, irónicamente, de azul.