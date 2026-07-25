Datos Clave La U arranca la segunda rueda: Los Azules deben enfrentar a los Tanos con la misión de conservar el tercer lugar de la división. Tres retornos: Gago cuenta con tres caras que vuelven a las canchas tras lesiones y suspensión. ¿Cuándo juega la U?: Azules visitan a Audax este domingo 26 de julio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Universidad de Chile está a un día de volver a ver acción por el Campeonato Nacional 2026, ya que este domingo 16 de julio deberán visitar a Audax Italiano por el arranque de la segunda rueda de la temporada. Actualmente los Azules son terceros en la división, y necesitan los tres puntos para no perderle pisada a los dos primeros, Colo Colo y Universidad Católica.

Será la tercera vez que Fernando Gago deba enfrentar a los Itálicos, y la segunda ocasión de visita. El primer cruce entre Pintita y Audax fue por la Copa de la Liga 2026, donde cosechó su primera victoria al mando de Universidad de Chile con una goleada por 1-3 en condición de visitante. Para recrear su primera victoria en el Estadio Bicentenario de La Florida, Pintita planteará un equipo con tres retornos a las canchas.

La formación de la U para visitar a Audax

En conferencia de prensa previo al encuentro, Fernando Gago aclaró que Charles Aránguiz y Eduardo Vargas estaban en consideración para ser convocados para el duelo ante Audax, pero según información del medio Redgol, los dos capitanes de los universitarios portarán la camiseta de titular tras semanas fuera de las canchas.

Los retornos de Turboman y el Príncipe no serán los únicos, ya que Marcelo Morales también volverá a la titularidad con los universitarios. El lateral izquierdo de los Azules no estuvo presente en el último partido de la U ante Santiago Wanderers por la Copa Chile 2026, debido a que estaba suspendido por una expulsión sufrida ante Unión La Calera.

Con los tres retornos, la oncena titular que prepara Fernando Gago para visitar a Audax con un 4-3-3, conformada por: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez. Además, Pintita cuenta con el regreso de Lucas Assadi a las citaciones, siendo parte de la banca de suplentes.

¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile debe visitar a Audax Italiano en su arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. El choque válido por la fecha 16 entre Itálicos y Azules se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida a partir de las 17:30 horas.