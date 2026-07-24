Datos Clave Con todo el arsenal: Gago busca la victoria ante Audax en el debut de la segunda reuda del Campeonato Nacional 2026 con retornos a la convocatoria. ¿Vualve Assadi?: El técnico azul tomó una decisión tras no considerar al volante en Copa Chile 2026. El último partido de Assadi como titular: La última vez que el joven formado en el CDA fue parte de la oncena titular fue hace tres meses.

Universidad de Chile vuelve a la competencia este domingo 26 de julio, donde deberá visitar a Audax Italiano por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. Para su debut en la segunda rueda, los azules necesitan una victoria, debido a que son terceros en la división detrás de sus clásicos rivales, Colo Colo y U Católica respectivamente.

Para no dejar escapar al líder y al escolta, Fernando Gago planea un equipo con lo mejor de su arsenal, debido a las recuperaciones de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz que podrán ser parte de la convocatoria. Además de los dos regresos, surgió el dilema si será considerado Lucas Assadi, quien no fue considerado por el técnico azul durante la Copa Chile 2026. Es por ello que el entrenador universitario tomó una decisión con el 10 bullanguero.

Gago toma una decisión con Assadi

Según información del medio Emisora Bullanguera, la decisión de Fernando Gago fue convocar a Lucas Assadi para el primer duelo de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. La razón por la que Pintita habría incluído a Assadi a las citaciones azules fue debido al esfuerzo demostrado por el volante durante las vacaciones.

Durante la actual temporada, Lucas Assadi solamente ha disputado 15 partidos, donde no registra goles y solamente ha entregado 2 asistencias. En la era de Fernando Gago, el joven volante formado en el Centro Deportivo Azul no ha logrado convencer al técnico, quien no lo convocó para el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026 y toda la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

El último partido de Assadi con la U

La última vez que Lucas Assadi pisó un terreno de juego fue en la visita de la escuadra universitaria a Unión La Calera por la fecha 15 de la división de honor del fútbol chileno. En aquel cotejo entró desde la banca de suplentes y disputó 19’ minutos.

Por otra parte, el joven volante azul no logra la camiseta de titular en Universidad de Chile desde el 18 de abril, en el enfrentamiento de visitante de los azules ante Everton por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026.