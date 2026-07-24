Datos Clave Fuera de las citaciones: Lucas Assadi perdió protagonismo en Universidad de Chile bajo el mando de Fernando Gago. Mensaje mental: Alexi Ponce, psicólogo deportivo del jugador, le pidió enfocarse en lo que controla durante la semana. Ejemplos de élite: El profesional citó casos de Lionel Messi y Alexis Sánchez para explicar cómo gestionar frustraciones deportivas.

Universidad de Chile vive un momento de alta exigencia de cara a la reanudación del Campeonato Nacional 2026. En el Centro Deportivo Azul, la regla de Fernando Gago ha sido implacable: “el que no corre, no juega”. Y uno de los principales damnificados por esta política ha sido la máxima joya de la cantera, Lucas Assadi.

El mediocampista oriundo de Puente Alto acumula ya seis encuentros consecutivos fuera de las citaciones por decisión técnica (uno por el torneo nacional y cinco por Copa Chile), desatando un intenso debate sobre cómo los jóvenes talentos deben lidiar con el fracaso y la falta de minutos.

En medio de este complejo escenario, el psicólogo deportivo que trabaja con el volante azul, Alexi Ponce, entregó una profunda reflexión en el programa Con Camiseta de RedGol, dejando en claro cuál debe ser la postura del jugador ante las determinaciones del cuerpo técnico.

¿Qué dijo el psicólogo de Lucas Assadi sobre su momento en la U de Chile?

Para el especialista, el canterano no debe desgastarse peleando contra las determinaciones de Gago, sino que debe concentrarse en su esfuerzo diario en el CDA.

“Esto es parte de lo que le va a pasar, aquí o en cualquier otro lugar. Siempre hay que tener en claro, en cualquier deportista, cuál es su tarea. Y él tiene 800 o 900 minutos en la semana, doce horas, donde entrena. Eso es de él. Ahí tiene que hacerlo muy bien”, enfatizó Ponce.

El psicólogo fue categórico en separar las responsabilidades: “Lo que pasa en los 90 minutos finales dependen del técnico. Y él va a tomar la decisión. Por lo tanto eso no es del deportista, es del técnico (…) El jugador tiene que asumir que en los 800 minutos que tiene, debe demostrar”.

¿Por qué Alexi Ponce mencionó a Messi y Alexis Sánchez?

Para ilustrar que la frustración es una emoción natural que golpea incluso a los mejores de la historia, Ponce utilizó dos ejemplos del más alto nivel mundial.

“Le pasa a todos. Recuerden a Messi, a quien admiramos, y cuando no le fue bien renunció (a la selección argentina). Todos, en las dificultades, toman decisiones”, afirmó el profesional, invitando al jugador a no bajar los brazos en este duro proceso de aprendizaje.

Asimismo, apuntó a la resiliencia que mostró el máximo goleador histórico de la Roja durante su paso por la Serie A. “Podrá estar de acuerdo o no, podrá o no gustarle, como decía Alexis cuando estuvo en Inter que tenía 15 minutos para demostrar y entendía eso. Bueno, en esos procesos hay que ayudarlos”, cerró el especialista.

¿Por qué Fernando Gago dejó fuera a Lucas Assadi en la U de Chile?

La marginación del talentoso volante responde estrictamente a la alta competencia interna y a la exigencia física y táctica que impuso el nuevo cuerpo técnico argentino desde su llegada. La máxima impuesta en los entrenamientos marcó un estándar donde el “10” ha quedado relegado, obligándolo a doblarle la mano al DT y demostrar su valía exclusivamente durante las prácticas de la semana.

¿Cuándo podría volver Lucas Assadi a jugar por la U de Chile?

Mientras el puentealtino trabaja su fortaleza mental fuera de la cancha, dentro del césped parece estar enviando buenas señales. Gonzalo Reyna, flamante refuerzo del cuadro universitario, reveló que el nivel de Assadi en las prácticas no ha pasado desapercibido.

“De mis nuevos compañeros me gustaron varios, me gustó mucho cómo juega Lucas (Assadi) y Nacho (Vásquez). Me parecieron muy buenos jugadores… son muy técnicos”, destacó el delantero argentino en el canal oficial del club.

A esto se suman las declaraciones que el propio Fernando Gago emitió hace algunas semanas, donde reconoció que la directiva gestionó la renovación de Assadi a petición suya. “Lucas es fundamental, yo pedí que lo renueven y que no se vaya, porque lo necesitaba (…) Confío mucho en Lucas, lo voy a recuperar”, prometió el estratega. Este domingo, ante Audax Italiano, se sabrá si la joya azul logra meterse nuevamente en la lista de convocados.