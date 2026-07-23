Datos Clave El apuntado: El defensor Nicolás Ramírez aún no llega a un acuerdo para extender su contrato con Universidad de Chile. Interés externo: El periodista Jorge Hevia reveló que el zaguero ya cuenta con dos ofertas formales en la mesa. Plan de emergencia: La llegada del zaguero uruguayo Valentín Gauthier busca asegurar la defensa azul ante una eventual partida del chileno.

Mientras Universidad de Chile continúa reforzando su plantel para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional, la dirigencia tiene otro frente abierto de suma urgencia: asegurar la continuidad de los jugadores que terminan contrato a fin de temporada.

Uno de los casos más urgentes es el de Nicolás Ramírez, quien se ha transformado en una pieza importante dentro del esquema, pero cuyo futuro todavía no está definido. El defensor aún no renueva su vínculo con Azul Azul, situación que genera gran incertidumbre en la concesionaria, ya que desde el mes de enero podrá negociar libremente con cualquier institución si no firma una extensión.

Según reveló el periodista Jorge “Coke” Hevia en el programa Pauta de Juego, el escenario apremia. “El Nico Ramírez no ha renovado. Y ya hubo dos ofertas en la mesa”, advirtió el comunicador sobre la situación del zaguero.

Su peso en el equipo no es menor: durante la temporada 2026, Ramírez acumula 13 partidos (1.017 minutos) en la Liga Primera, además de 5 apariciones en Copa Chile y presencias en la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana.

La estrategia de Azul Azul: Valentín Gauthier para “asegurar el chancho”

Ante el riesgo inminente de perder a Ramírez, la reciente incorporación del defensor uruguayo Valentín Gauthier cobra total sentido en el Centro Deportivo Azul. El zaguero de 22 años ya se encuentra en Chile para realizarse los exámenes médicos de rigor en la Clínica Meds y convertirse en nuevo refuerzo de la U.

El propio Hevia explicó que la dirigencia buscó anticiparse a cualquier salida del central chileno con este movimiento. “Pueden asegurar el chancho. Porque, ¿cuál es la gracia de Gauthier? Es uruguayo, mide 1,91 y tiene pasaporte de la Comunidad Europea”, detalló el periodista.

Por su parte, Gauthier arribó con gran motivación desde el fútbol mexicano. “Hice toda la pretemporada allá en León, me vengo preparando como si fuera a jugar mañana, así que desde ese lado físicamente estoy muy bien”, señaló el central en su llegada, agregando que está consciente de la presión al recalcar que “sé que es un equipo muy grande… y que merece cosas buenas”.

¿Cuándo y a qué hora juega U de Chile vs Audax Italiano?

Mientras se resuelve el futuro de su defensa, el equipo dirigido por Fernando Gago se prepara para su retorno a la competencia oficial enfrentando a Audax Italiano.

El partido, válido por la Fecha 16 de la Liga de Primera, está programado para este domingo 26 de julio a las 5:30 pm. El compromiso se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida y contará con la transmisión oficial de TNT Sports Premium y la plataforma de streaming HBO Max. El árbitro central designado para este duelo será Cristián Garay Reyes.

En la tabla de posiciones, la escuadra laica llega encumbrada en el tercer lugar con 24 puntos. Por la otra vereda, el conjunto itálico buscará salir de la parte baja, ubicándose actualmente en la decimotercera posición con 16 unidades.

Los últimos cruces cara a cara entre ambos elencos marcan una clara tendencia de duelos apretados. Su enfrentamiento más reciente fue el pasado 7 de junio en el Estadio Nacional, donde azules y floridanos empataron 2-2. Antes de eso, el 31 de marzo, la “U” logró imponerse por 3-1 en condición de visitante.