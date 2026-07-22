Datos Clave Agenda ocupada: El recinto de Ñuñoa no estará disponible debido a los tres mega conciertos de la banda surcoreana BTS y la realización de la Teletón. Plan de emergencia: La primera opción para ejercer la localía es trasladarse al Estadio Santa Laura en la comuna de Independencia, recinto que implicaría bajar el aforo a casi la mitad. Aprobación condicionada: El Ministerio del Deporte autorizó el uso del estadio para los recitales exigiendo un escenario en 360°, uso de grúas desde la pista atlética y cubiertas con tecnologías de ventilación para resguardar el césped.

El dolor de cabeza logístico es total en el Centro Deportivo Azul. En la antesala del desenlace de la actual temporada, Universidad de Chile fue notificada oficialmente de que no podrá utilizar el recinto principal del país durante fechas que asoman como trascendentales para la definición del título o la clasificación a competencias internacionales.

El estadio de la U, su histórica casa en Ñuñoa, cerrará sus puertas para el fútbol debido a un intenso calendario de megaeventos agendados para los meses de octubre y noviembre.

¿Por qué Universidad de Chile no puede usar el Estadio Nacional?

El Ministerio del Deporte, a través del IND, aprobó la disponibilidad del coliseo ñuñoíno para la realización de tres multitudinarios conciertos del grupo surcoreano BTS, programados para los días 14, 16 y 17 de octubre.

Si bien esta noticia encendió las alarmas por el estado del terreno de juego, el gobierno exigió a la productora incorporar modificaciones técnicas radicales: un montaje de escenario en 360° para evitar la circulación de maquinaria pesada sobre la cancha, operación de grúas exclusivamente desde la pista atlética y una cubierta especial que permite la respiración del césped, minimizando el impacto y el tiempo de recuperación.

A este evento musical se suma la inhabilitación del reducto para los días 6 y 7 de noviembre, fechas en las que se desarrollará la tradicional cruzada solidaria de la Teletón.

¿En qué estadio jugará de local la U de Chile por el Campeonato Nacional?

Ante la imposibilidad de utilizar el Nacional, la cúpula institucional activó de inmediato un plan de contingencia. Según reveló el medio partidario La Magia Azul, la principal alternativa para recibir estos compromisos es el Estadio Santa Laura.

De concretarse este movimiento a la comuna de Independencia, el mayor punto negativo para el club y los hinchas será el drástico recorte en la venta de entradas, ya que el aforo bajará a casi la mitad en comparación a Ñuñoa. Todo este plan queda ahora sujeto a la evaluación final y visto bueno de las autoridades regionales.

Los partidos de la U de Chile que cambian de estadio

Esta alteración de calendario obligará al “Romántico Viajero” a salir de su localía habitual en tres jornadas específicas del torneo nacional: