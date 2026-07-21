Datos Clave Grave lesión: Elías Rojas sufrió la rotura de meniscos de su rodilla derecha durante un entrenamiento en la U de Chile. Procedimiento: El joven mediocampista debió ser intervenido quirúrgicamente el pasado sábado 18 de julio. Baja confirmada: Producto de esta situación, se estima que Rojas esté fuera de las canchas durante 2 meses.

Universidad de Chile recibió un nuevo golpe con miras a su reestreno en el Campeonato Nacional. Los azules, que esperan por el alta médica de Matías Zaldivia para el inicio de la segunda rueda, tienen una nueva y sorpresiva baja confirmada.

Se trata del joven volante Elías Rojas, quien sufrió una grave lesión el pasado viernes, el cual no solo lo deja descartado para el cruce ante Audax Italiano, sino que también para los siguientes partidos del torneo.

Elías Rojas sufrió grave lesión en la U de Chile

De acuerdo a la información entregada por Radio ADN, Elías Rojas sufrió la rotura de meniscos de su rodilla derecha el pasado viernes 17 de julio durante un entrenamiento en el Centro Deportivo Azul.

Según el citado medio, el futbolista venía arrastrando algunos problemas en la zona, principalmente de inflamación, durante los partidos de Copa Chile que disputó el Romántico Viajero. Sin embargo, se pensó que se trataba de una lesión menor.

Lo peor ocurrió la semana pasada, cuando tras la práctica del viernes sintió una dolencia mayor a la que ya había experimentado, lo que hizo que el cuerpo médico se percatara de la gravedad del asunto.

Elías Rojas estará fuera un par de meses en U de Chile

Según Radio ADN, el jugador se vio bastante afectado tras conocer su diagnóstico e incluso llamó llorando a su padre. Producto de la lesión, el volante debió ser intervenido quirúrgicamente el pasado sábado 18 de julio en una operación que resultó ser exitosa.

Ahora Elías Rojas deberá enfocarse en su recuperación, aunque se estima que esté dos meses fuera de las canchas, lo que conlleva un nuevo problema para Fernando Gago.

Esto porque desde el arribo del DT argentino, el volante de 19 años disputó un total de 8 partidos, en los cuales sumó 462 minutos y aportó con una asistencia.