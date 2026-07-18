Datos Clave Continúa el calvario: Tras dejar la U de Chile, Lucas Romero sufrió una lesión en su debut en México. Tiempo en cancha: La situación se produjo a los 2 minutos y fue reemplazado a los 8′ del primer tiempo. Diagnóstico: Juárez aún no entrega un parte médico oficial, pero según VSports podría tratarse de una lesión de ligamentos.

Lucas Romero, volante paraguayo que tuvo un paso para el olvido por Universidad de Chile, sufrió un nuevo y doloroso traspié en su carrera. El futbolista hizo su debut oficial con Juárez de México, pero duró apenas ocho minutos en cancha y debió ser reemplazado tras sufrir una lesión que aparentemente sería de gravedad.

7’ 🔄 Cambios de los Bravos por lesión.



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Lucas Romero sufre lesión en su primer partido tras dejar la U de Chile

La noche del viernes Juárez se enfrentó a Puebla por la fecha 1 del Torneo Apertura en la Liga MX. Allí, Lucas Romero fue titular en el partido que marcó su debut oficial con la camiseta de su nuevo equipo.

Sin embargo, en el minuto 2 del encuentro, el guaraní fue a disputar un balón con Kevin Velasco cuando sufrió una aparatosa caída que lo terminó por sacar del partido de forma definitiva.

Si bien ganó en las alturas, Romero no cayó bien y su rodilla recibió un fuerte impacto, por lo que tuvo que ser reemplazado por Denzell García en el minuto 8. Por el momento no hay un parte médico oficial, pero de acuerdo a VSports podría tratarse de una lesión de ligamentos.

🚑❌ Malas noticias para @fcjuarezoficial. Lucas Romero tuvo que salir de cambio a los seis minutos por una lesión.



Denzell García ingresa desde temprano en el partido. pic.twitter.com/PDClahaodB — FOX (@somos_FOX) July 18, 2026

Lucas Romero suma un nuevo golpe a su amargo 2026

La lesión de Lucas Romero llega justo cuando buscaba relanzar su carrera. El futbolista llegó a la Universidad de Chile a inicios de año proveniente de Recoleta con el objetivo de sumar minutos para ganarse un puesto en el Mundial 2026 junto a Paraguay.

Sin embargo, el jugador apenas vio acción con Francisco Meneghini en la banca y la situación no cambió con el arribo de Fernando Gago a la banca, por lo que quedó fuera de la nómina guaraní para la cita planetaria.

Producto de su complejo presente en nuestro país, finalmente partió a México para tener una nueva oportunidad. Lamentablemente en su primer partido oficial en tierras Aztecas sufrió esta lesión que podría tenerlo alejado de las canchas por un tiempo prolongado.