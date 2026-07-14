Datos Clave Recuperaciones en la U: Tanto Octavio Rivero como Matías Zaldivia han evolucionado positivamente y ya proyectan sus retornos a las canchas. Caso Rivero: Según Radio ADN, el delantero estaría disponible ante Limache, pero esperarían por él hasta el Superclásico ante Colo Colo el 23 de agosto. Situación de Zaldivia: El defensor, en tanto, volvería esta semana a las prácticas normales y sería una alternativa en el inicio de la segunda rueda del torneo.

Universidad de Chile tiene buenas noticias en medio del receso. Según reveló Radio ADN, el cuerpo médico proyecta el regreso de Octavio Rivero en un mes, por lo que podría retornar en un partido clave para los azules.

En paralelo, Matías Zaldivia podría reintegrarse a los trabajos normales desde esta semana y estar disponible en la U en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, el domingo 26 de julio ante Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida.

Rivero apunta al Superclásico ante Colo Colo

El delantero uruguayo de 34 años no juega desde febrero y solo disputó 5 partidos en la temporada antes de ser operado. Actualmente se mantiene entrenando diferenciado y con trabajos con balón de forma parcelada, sin embargo, su recuperación va bien encaminada y en el Centro Deportivo Azul ya fijan la fecha de su retorno a las canchas.

Según el citado medio, se proyecta que Rivero regrese a las canchas el 15 de agosto, cuando el Romántico Viajero visite a Deportes Limache en el césped sintético del Lucio Fariña de Quillota. Sin embargo, la superficie de la cancha lo descartaría automáticamente de ese duelo para no comprometer su recuperación física. Así las cosas, el atacante estaría disponible para el partido siguiente, es decir, el Superclásico frente a Colo Colo del 23 de agosto.

Zaldivia podría volver ante Audax Italiano

La otra buena noticia es más inmediata. Matías Zaldivia, ausente desde mediados de mayo, se sumaría a los trabajos normales del plantel desde el jueves 16 de julio. Si su retorno transcurre sin contratiempos, el zaguero podría estar disponible para el partido del domingo 26 de julio ante Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida, primer compromiso oficial de la U en la segunda rueda del Campeonato Nacional.

La recuperación de ambos jugadores es una señal positiva para Fernando Gago, que inicia el segundo semestre con una incorporación en el mercado invernal y con la expectativa de recuperar a dos piezas que podrían ser fundamentales en la segunda parte del año.