Datos Clave Sin minutos: Cristopher Toselli no ha logrado convencer a Fernando Gago, siendo relegado a un rol secundario detrás de Gabriel Castellón. Tiempo de análisis: El meta de 39 años está recuperándose de un desgarro, periodo que estaría aprovechando para evaluar su salida en busca de continuidad. Movimientos en el arco: La posible partida se suma a la reciente salida a préstamo del juvenil Ignacio Sáez y el retorno de emergencia de José Tomás Alburquenque.

Universidad de Chile continúa armando y desarmando su tablero de ajedrez en este mercado de invierno. Mientras el técnico argentino Fernando Gago afina las piezas de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, en los pasillos del Centro Deportivo Azul (CDA) se podría concretar una salida tan sorpresiva como inminente.

Un peso pesado del vestuario laico no está conforme con su estatus actual en la plantilla y, al ver que no entra en los planes estelares del cuerpo técnico, analiza seriamente buscar nuevos rumbos futbolísticos en el epílogo de su carrera.

¿Por qué Cristopher Toselli quiere irse de la U de Chile?

El jugador en cuestión es Cristopher Toselli. Según información revelada por Cooperativa Deportes, el experimentado guardameta de 39 años “evalúa dejar Universidad de Chile” en la presente ventana de transferencias.

La razón es netamente deportiva. Desde el arribo de Fernando Gago a la banca estudiantil, Toselli ha tenido nula participación oficial, siendo el suplente indiscutido de Gabriel Castellón, quien se adueñó absolutamente de los tres palos azules.

Actualmente, el ex seleccionado nacional se encuentra fuera de las canchas producto de un desgarro que lo tendrá al menos un mes en recuperación. Este forzado parón físico es precisamente el que estaría utilizando el arquero para reflexionar sobre su futuro y buscar un destino que le garantice los minutos que Gago no le está dando.

¿Cómo queda el arco de la U de Chile tras los movimientos del mercado?

Una eventual salida de Toselli dejaría el arco azul en un escenario particular, sobre todo considerando los recientes movimientos que informó la dirigencia.

Cabe recordar que, apenas este lunes, Universidad de Chile oficializó la salida a préstamo del prometedor arquero de 20 años Ignacio Sáez (a Deportes La Serena). Esta partida obligó a la gerencia a solicitar el retorno anticipado de José Tomás Alburquenque desde Lota Schwager, quien actualmente entrena bajo las órdenes de Gago como la alternativa juvenil del plantel.

Pese a los rumores que vincularon a Matías Dituro con la U, la dirigencia de Azul Azul no tiene como prioridad buscar un nuevo guardameta en este mercado, por lo que de concretarse el adiós de Toselli, Castellón y Alburquenque quedarían como las principales cartas en la portería estudiantil.

¿Cuándo cierra el libro de pases del fútbol chileno?

Si Toselli decide finalmente armar sus maletas, él y su entorno deberán actuar rápido. El reglamento de la ANFP establece que el mercado de fichajes de invierno cierra el próximo jueves 13 de agosto a las 23:59 horas, justo antes de que ruede el balón para el inicio de la fecha 19 del Campeonato Nacional.

En resumen

El experimentado arquero Cristopher Toselli (39 años) evalúa dejar Universidad de Chile en este mercado de fichajes ante la nula cantidad de minutos que ha sumado bajo la dirección de Fernando Gago. El meta, que actualmente se recupera de un desgarro, busca continuidad. Su posible salida movería un arco azul que ya vio partir a Ignacio Sáez a La Serena y que repescó a José Tomás Alburquenque desde Lota Schwager. Todo debe definirse antes del cierre del libro de pases, fijado para el jueves 13 de agosto.

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