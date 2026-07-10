Datos Clave Fin de una era: El delantero de 19 años se despidió de Universidad de Chile tras 11 años de formación en el club. Sin debutar: A pesar de ser uno de los goleadores de la categoría Proyección, nunca recibió un contrato profesional ni la oportunidad en el primer equipo. El quiebre: Su situación deportiva cambió drásticamente a principios de año tras un frustrado traspaso a Racing de Córdoba, lo que mermó sus minutos en cancha.

La conformación del plantel de Universidad de Chile para el segundo semestre de la temporada 2026 no solo contempla la llegada de refuerzos, sino también bajas sensibles en sus divisiones inferiores. En las últimas horas, una inesperada salida golpeó al Centro Deportivo Azul.

Se trata de Andrés Torres, talentoso delantero de 19 años que decidió poner punto final a su extensa etapa formativa en el Romántico Viajero. El atacante de la categoría Proyección confirmó su salida definitiva sin haber logrado su gran objetivo: debutar oficialmente con el primer equipo.

¿Por qué Andrés Torres decidió irse de la U de Chile?

El punto de quiebre en la joven carrera del futbolista ocurrió a comienzos del 2026. En ese mercado, el club argentino Racing de Córdoba mostró un fuerte interés por ficharlo, aprovechando que el jugador no contaba con un contrato profesional vigente.

Sin embargo, las posturas de ambas instituciones nunca lograron acercarse. Desde Argentina pretendían ficharlo asumiendo solo los derechos de formación, pero Azul Azul se negó a liberarlo bajo esa figura, exigiendo una negociación formal por su salida.

Tras el fracaso de esa transferencia, el panorama deportivo del centrodelantero cambió por completo. Perdió continuidad, vio reducida su participación en la serie de proyección y, al seguir sin un contrato profesional, optó por cerrar su ciclo institucional para buscar nuevos horizontes.

¿Cuál fue el mensaje de despedida del delantero azul?

Para oficializar su adiós, el ariete utilizó su cuenta de Instagram con un conmovedor texto dirigido a su entorno formativo. “Hoy se cierra un ciclo de 11 años en este club. Quiero agradecer a cada entrenador, compañero y funcionario que fue parte de este hermoso camino”, escribió el jugador.

El joven atacante aprovechó la plataforma para reflexionar sobre su crecimiento en la institución laica. “Hoy llega el momento de tomar nuevos rumbos, vivir nuevas experiencias y afrontar nuevos desafíos. Gracias a este club soy el futbolista que soy hoy en día. Aquí crecí, aprendí y viví momentos que marcaron mi vida para siempre”, agregó.

Finalmente, cerró su etapa con un tono de gratitud hacia los hinchas y el club. “Me llevaré cada recuerdo con mucho orgullo, cariño y alegría. Ahora comienza un nuevo camino, con la misma ilusión, el compromiso y las ganas de seguir creciendo. Gracias por todo U. de Chile”, sentenció el delantero.

En resumen

Andrés Torres, delantero de 19 años de la categoría Proyección, anunció su salida de Universidad de Chile tras 11 años en el club. El atacante no logró debutar en el primer equipo ni firmar un contrato profesional, situación que se agravó tras un frustrado traspaso a Racing de Córdoba a principios de 2026. Se despidió con un emotivo mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

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