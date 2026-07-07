Datos Clave Destino confirmado: El arquero Ignacio Sáez, de 20 años, dejará el plantel universitario para transformarse en el nuevo refuerzo de Deportes La Serena bajo la modalidad de préstamo. Falta de minutos: El canterano laico sumó apenas un partido oficial durante esta campaña en la Copa de la Liga, por lo que su salida busca exclusivamente otorgarle el rodaje profesional que no iba a tener en Santiago. Retorno de emergencia: Ante esta baja en el plantel, Universidad de Chile ejecutó la repesca inmediata de José Tomás Alburquenque, portero de 18 años que regresa anticipadamente desde su cesión en Lota Schwager.

Universidad de Chile no descansa en este movido mercado de fichajes de mitad de año. A la par de la flamante incorporación del delantero argentino Gonzalo Reyna, el técnico Fernando Gago también debe reordenar las piezas de su plantilla ante las salidas estratégicas que se ejecutan desde la dirigencia de Azul Azul. En esa línea, el arco universitario sufrirá una modificación inmediata de cara a la segunda parte del Campeonato Nacional.

Por qué Ignacio Sáez se va de la U de Chile a Deportes La Serena

La falta de continuidad terminó por sellar el destino del joven guardameta de 20 años. Ignacio Sáez venía desempeñándose como el tercer arquero de la U, por detrás del consolidado titular Gabriel Castellón y de la experiencia de Cristopher Toselli. Con la intención clara de foguearse en la división de honor —y tras registrar solo un compromiso oficial este año, en el empate 2-2 justamente ante el elenco papayero en la Copa de la Liga— el jugador optó por cambiar de aire.

Sáez, quien mide 1.81 metros y ya registra pasos previos a préstamo por Deportes Concepción y Deportes Recoleta, arribará al norte del país para pelear la titularidad palmo a palmo con Federico Lanzillota. El técnico de los granates, Felipe Gutiérrez, valora especialmente sus buenos reflejos y su juego con los pies, características clave para un equipo que necesita sumar puntos con urgencia para alejarse de la zona de descenso.

Quién es José Tomás Alburquenque, el nuevo arquero de la U que regresa al CDA

La partida de Sáez obligó a la gerencia deportiva de Universidad de Chile a moverse con rapidez para no dejar desprotegido el puesto de guardameta, donde Gabriel Castellón había quedado temporalmente como la única alternativa inmediatamente disponible ante los problemas físicos en el plantel. La solución se encontró rápido y en casa: Azul Azul activó la cláusula de repesca de José Tomás Alburquenque.

Alburquenque es un prometedor arquero de tan solo 18 años formado rigurosamente en las divisiones inferiores del Romántico Viajero. El juvenil se encontraba cedido a préstamo en Lota Schwager, donde no sumó minutos en la Segunda División Profesional. Pese a su falta de rodaje reciente, el golero retorna de forma urgente al Centro Deportivo Azul para ponerse bajo las órdenes de Fernando Gago y asumir el rol de tercer arquero para el exigente tramo final de la temporada 2026.

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