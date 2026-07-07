Datos Clave Fin de los octavos de final: Hoy se definen los últimos dos clasificados a la ronda de los ocho mejores del torneo. La cartelera ofrece los cruces entre Argentina vs. Egipto (15:00 hrs de Chile) y Suiza vs. Colombia (16:00 hrs de Chile). El retiro de una leyenda: Cristiano Ronaldo confirmó su adiós definitivo de las Copas del Mundo tras la caída de Portugal por 1-0 ante España. El astro de 41 años cierra su ciclo histórico como el único jugador en anotar en seis Mundiales distintos y como el máximo artillero de su selección en la competición con 11 goles. Batalla al rojo vivo por la Bota de Oro: Erling Haaland alcanzó los 7 goles e igualó la línea de Kylian Mbappé y Lionel Messi en la cima de los goleadores. Por criterios de la FIFA, el francés lidera momentáneamente la carrera gracias a sus dos asistencias registradas.

El Mundial 2026 entra en su etapa de máxima definición y este martes 7 de julio se vivirá la jornada de cierre de los octavos de final, una instancia que no ha escatimado en sorpresas, emociones y el cierre de ciclos legendarios. La agenda del día promete mantener las pulsaciones en lo más alto con dos compromisos donde Sudamérica se juega sus cartas de cara a la ronda de los ocho mejores. En el primer turno, a las 12:00 horas de Chile, la vigente campeona del mundo, Argentina, saltará al césped del Mercedes-Benz Arena de Atlanta para medirse ante la sorprendente escuadra de Egipto, en un duelo que reactivará la clásica rivalidad de sus máximos estandartes: Lionel Messi y Mohamed Salah.

Apenas unas horas más tarde, a las 16:00 horas de Chile, la acción se trasladará al BC Place de Vancouver. Allí, la selección de Colombia, sindicada por diversos especialistas como uno de los equipos que mejor trato de balón y propuesta ofensiva ha mostrado en Norteamérica, medirá fuerzas contra Suiza. El combinado helvético llega a esta llave precedido de un rendimiento silencioso pero impecable, manteniéndose invicto en el torneo y consolidando un bloque defensivo sumamente difícil de vulnerar. Ambos partidos bajan la cortina de una ronda que ayer lunes dejó heridos de gravedad, confirmando el retiro definitivo de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal y sentenciando el fracaso absoluto de las tres selecciones locales, que se despidieron en masa del torneo que organizan.



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