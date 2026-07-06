Colombia llega a su partido más exigente del Mundial 2026 con una baja sensible confirmada. Jhon Córdoba se perderá el resto del torneo por una lesión muscular sufrida antes de los 10 minutos del triunfo 1-0 sobre Ghana en dieciseisavos de final.

Todo indica que Luis Suárez ocupará su lugar en la delantera para el cruce de octavos ante Suiza, programado para este martes a las 16:00 horas de Chile en el BC Place de Vancouver.

La baja que cambió los planes de Colombia

El cambio no fue una decisión táctica, sino una obligación de fuerza mayor. Córdoba abandonó el terreno de juego en el Arrowhead Stadium de Kansas City visiblemente afectado, y el parte médico posterior confirmó una lesión severa que lo deja fuera del resto de la competencia. Según el reglamento de la FIFA, los cambios en la nómina definitiva solo se permiten hasta 24 horas antes del debut de cada selección, por lo que Colombia deberá afrontar el resto del Mundial únicamente con Juan Camilo Hernández y Luis Suárez como opciones puras de área en la delantera.

Suárez ya había mostrado por qué es la alternativa natural: apenas ingresó por Córdoba, fue el autor de la asistencia para que Jhon Arias marcara el único gol del partido ante los africanos, al minuto 14. Con 39 años y la experiencia de haber sido titular en ciclos anteriores de la selección, el charrúa naturalizado colombiano recupera protagonismo justo en el momento de mayor exigencia del torneo.

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James, entre la duda y la continuidad

La salida de James Rodríguez al entretiempo ante Ghana generó ruido en la previa, pero desde el entorno de la selección se aclaró que la decisión respondió a manejo de cargas y no anticipa que el cucuteño arranque en el banco ante Suiza. Lorenzo deberá equilibrar el desgaste físico de un plantel con menos días de descanso que su rival, que no ha tenido que moverse de Vancouver desde su partido anterior, mientras que la delegación colombiana sí debió viajar tras el compromiso en Kansas City.

Hasta ahora, el entrenador argentino no había necesitado hacer demasiados cambios en su once. Solo ante Portugal, en la última fecha de la fase de grupos, rotó por acumulación de amarillas y desgaste físico, sin lesiones de por medio. La ausencia de Córdoba representa el primer ajuste forzado real del ciclo mundialista.

¿Quién es el favorito en el Colombia vs Suiza?

El ganador de este cruce disputará los cuartos de final ante el vencedor de Argentina vs. Egipto, que se define un día antes en Atlanta. Para Colombia, avanzar significaría alcanzar los cuartos de final por segunda vez en su historia, algo que solo logró en Brasil 2014, cuando fue eliminada por la anfitriona.

La Tricolor llegó invicta hasta aquí, y esa es una de las razones que tiene Epicbet para poner a Colombia como el favorito para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.