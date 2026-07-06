Mientras el Mundial 2026 sigue subiendo de temperatura, Suiza está lista para enfrentar a Colombia en los octavos de final en el BC Place de Vancouver este martes.

El A-Team venció 2-0 a Argelia en los dieciseisavos para alcanzar esta etapa, mientras que Los Cafeteros derrotaron 1-0 a Ghana.

Previa del partido Suiza vs Colombia

La Suiza de Murat Yakin comenzó su Mundial de forma apagada con un empate 1-1 contra Qatar, pero ha encontrado su ritmo y llega al duelo de esta semana buscando una cuarta victoria consecutiva.

El A-Team respondió a su decepcionante empate inicial goleando 4-1 a Bosnia-Herzegovina el 18 de junio, en un partido que fue transformado por los suplentes Johan Manzambi y Ruben Vargas en un dramático cierre que vio los cinco goles marcados después del minuto 74.

Con esa actuación en mente, Yakin optó por incluir a Manzambi y Vargas como titulares en el último partido del grupo, una victoria 2-1 contra Canadá, coanfitrión del torneo, que llevó a su equipo a clasificar a los dieciseisavos como ganador del Grupo B.

El dúo también estuvo involucrado en el triunfo eliminatorio de Suiza sobre una combativa Argelia el viernes, y el mediocampista de 20 años fue una figura especialmente destacada al asistir el gol inicial de Breel Embolo cuando apenas iban 10 minutos.

Con la esperanza de ver a su equipo tener otro inicio rápido al regresar al escenario de su victoria contra los Fennecs, los hinchas europeos tomarán ánimo del crecimiento de confianza del plantel a medida que el torneo ha avanzado, un factor que se refleja en nuestra guía de apuestas del Mundial.

Pronóstico Suiza vs Colombia / © Iconsport

Mientras tanto, la Colombia de Néstor Lorenzo llegará con ganas al partido del martes después de una impresionante racha de cinco victorias y un empate en sus últimos seis encuentros.

La única igualdad durante ese tramo fue un 0-0 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en el cierre de la fase de grupos de Los Cafeteros, un duelo que pudo haber sido otra victoria si el gol de Davinson Sánchez en tiempo agregado no hubiese sido anulado por fuera de juego.

De todos modos, los hombres de Lorenzo lideraron el Grupo K para preparar su cruce de dieciseisavos contra Ghana, que terminó con una victoria 1-0 con la que estarán satisfechos pese a perder a Jhon Córdoba por lesión apenas momentos después del inicio.

Las Estrellas Negras habían contenido de manera célebre a Inglaterra en un empate sin goles en la segunda fecha de su propia fase de grupos, y el hecho de que Colombia encontrara la forma de romperlas servirá como un gran impulso psicológico para el equipo sudamericano.

Los visitantes nominales también se verán fortalecidos por el hecho de que han mantenido su arco en cero en cada una de sus últimas tres presentaciones, recibiendo solo un gol hasta ahora en este Mundial, durante su victoria inaugural 3-1 contra Uzbekistán.

Rendimiento reciente

Suiza, Mundial:

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Suiza, todas las competiciones:

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Colombia, Mundial:

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Colombia, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Suiza vs Colombia / © Iconsport

Suiza tiene preocupaciones sobre la disponibilidad del mediocampista Michel Aebischer, quien ha estado entrenando de manera individual en un intento por estar en forma lo antes posible tras una lesión muscular.

Del mismo modo, existen dudas respecto del central de Stuttgart Luca Jaquez, quien también ha estado entrenando apartado del grupo principal debido a un problema muscular.

Si ninguno de los dos está disponible, entonces Yakin debería iniciar con Granit Xhaka y Remo Freuler en un doble pivote por detrás de Johan Manzambi, mientras que Manuel Akanji y Nico Elvedi parecen listos para actuar en el corazón de la defensa suiza.

En cuanto a Colombia, no podrá contar con el delantero Jhon Córdoba, quien quedó descartado para el resto del Mundial después de sufrir una distensión en los isquiotibiales en los primeros compases del cruce de dieciseisavos de Los Cafeteros contra Ghana.

Sin embargo, el delantero de Sporting Lisboa Luis Suárez ingresó como suplente por el jugador de 39 años aquel día y asistió el gol ganador, por lo que se espera verlo como titular este martes.

Posibles formaciones Suiza vs Colombia

Suiza:

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo

Colombia:

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodríguez, Suárez, Díaz

Pronóstico Suiza vs Colombia

Nuestro pronóstico: Suiza 1-2 Colombia

Suiza ha mejorado a medida que el Mundial ha avanzado, pero enfrentará su prueba más dura hasta ahora contra un frente ofensivo dinámico de Colombia.

Sin embargo, si el equipo sudamericano logra encontrar espacios y liberar a su talismán Luis Díaz por las bandas, entonces podría imponerse en un duelo ajustado.

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