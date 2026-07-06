Portugal y España se enfrentan este lunes en el Dallas Stadium por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador se cruzará en los cuartos de final con quién resulte vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

Son dos de los principales candidatos al título y se miden mucho antes de lo esperado: el cruce parecía reservado para una eventual final y terminará decidiendo solo un cupo a cuartos.

Portugal vs España, minuto a minuto

La previa del Portugal vs España

Portugal llegó a esta instancia dejando más dudas que certezas en la fase de grupos. Los Lusos empataron 1-1 con RD Congo, luego mostraron su mejor versión con la goleada 5-0 a Uzbekistán y cerraron el Grupo K con un 0-0 ante Colombia que los dejó segundos y los obligó a enfrentar a Croacia en los dieciseisavos. En esa llave se impusieron 2-1 en un partido lleno de polémicas, incluido un gol anulado por offside a Petar Sucic, y ahora llegan a un examen mayor ante España. El equipo de Roberto Martínez mantiene a Cristiano Ronaldo como referencia ofensiva en un 4-2-3-1 que le da libertad a los mediapuntas.

España hizo los deberes y se quedó con el Grupo H con autoridad. Debutó con un histórico 0-0 frente a Cabo Verde, luego aplastó 4-0 a Arabia Saudita y venció 1-0 a Uruguay para sumar siete puntos y pasar como primera. En los dieciseisavos, los dirigidos por Luis de la Fuente volvieron a mostrar su poder ofensivo con un 3-0 a Austria, donde Mikel Oyarzabal fue la gran figura y ya acumula cuatro goles en el Mundial. La Roja se presenta como un bloque muy equilibrado, con un mediocampo dominador y variantes de sobra en ataque.

El cruce tiene aroma de clásico europeo: la Portugal de Cristiano contra una España que mezcla juventud y experiencia, y que llega en mejor forma colectiva.

Formaciones probables de Portugal vs España

Formación de Portugal:

iogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo.

Formación de España:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

¿Dónde ver Portugal vs España en vivo desde Chile?

El partido entre Portugal y España se jugará este lunes a las 15:00 horas de Chile en el Dallas Stadium, Dallas. En Chile, el encuentro será transmitido por Chilevisión, DSports ypor Streaming en DGO y Paramount+.