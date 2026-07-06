Lionel Messi vs Mohamed Salah toma el centro de la escena en los octavos de final del Mundial 2026 este martes, cuando Argentina y Egipto se enfrenten en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Los campeones vigentes sobrevivieron a un susto gigantesco contra la debutante Cabo Verde en los dieciseisavos, mientras que los Faraones tuvieron que apoyarse en los penales para superar a Australia en su primer cruce eliminatorio.

Previa del partido Argentina vs Egipto

Considerada, como era de esperar, gran favorita contra Cabo Verde en los mejores sitios de apuestas del Mundial, Argentina inesperadamente tuvo que hacerlo por el camino difícil ante los valientes Tiburones Azules, que remontaron dos veces para forzar el más improbable de los tiempos extra en los dieciseisavos.

Al final, los campeones vigentes necesitaron que una camiseta azul oscuro hiciera el trabajo por ellos, ya que el autogol de Diony Borges en el minuto 111 permitió que los hombres de Lionel Scaloni avanzaran a costa de una devastada selección de Cabo Verde, que realizó 16 remates al arco argentino pero no pudo superar el dominio de 120 minutos de la Albiceleste.

Excepcional en tiempos extra a lo largo de todos los Mundiales, Argentina ha ganado ahora 10 de sus 12 partidos mundialistas que fueron más allá de los 90 minutos, consiguiendo cuatro victorias sin tanda y ganando otros seis duelos desde el punto penal.

Tan angustiante como fueron los dieciseisavos para los hinchas de la Albiceleste, su equipo también acumula ahora una elogiable racha de ocho victorias consecutivas en todos los torneos y ha marcado dos o más goles en todos esos triunfos, sumando 11 tantos en cuatro partidos en Norteamérica hasta ahora.

Suiza o Colombia será la próxima amenaza para las credenciales de Argentina por el título si los campeones eliminan a Egipto en octavos, una fase en la que la Albiceleste ha ganado siete de sus últimos nueve partidos mundialistas, fallando solo en 1994 y 2018 durante esa secuencia.

Pronóstico Argentina vs Egipto / © Imago

De veteranos en fases eliminatorias a novatos en estas instancias, el equipo histórico de Egipto en 2026 llevó a los Faraones a los octavos de final del Mundial por primera vez en 92 años, pero por primera vez realmente por mérito propio.

La selección egipcia de 1934 entró directamente a las rondas eliminatorias del segundo Mundial, cuando solo participaron 16 equipos, pero una primera victoria mundialista en fase de grupos precedió a un triunfo aún más histórico en Arlington esta vez.

Llevada hasta los penales por una combativa Australia, Egipto registró un 100% de efectividad desde el punto penal, en parte gracias a una audaz Panenka de Salah, mientras que los defensores de los Socceroos Harry Souttar y Lucas Herrington remataron ambos por encima para enviar a los Faraones a la siguiente ronda.

La producción ofensiva de Egipto depende fuertemente de momentos de brillantez individual de Salah o de una jugada a balón detenido. Cuando esos momentos no aparecen, la estructura que los ha hecho difíciles de vencer también los hace difíciles de ver, y existen dudas sobre si ese enfoque puede producir victorias contra los mejores equipos en las rondas eliminatorias.

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Las lágrimas de Salah contaron toda la historia para Egipto, que ahora deja la emoción a un lado mientras intenta tapar agujeros defensivos antes de enfrentar a los campeones vigentes del mundo; los hombres de Hossam Hassan han recibido al menos un gol en seis partidos consecutivos, después de haber mantenido previamente tres porterías en cero al hilo.

Los Faraones tampoco lograron mantener a raya a Argentina en su primer y único enfrentamiento hasta la fecha, sufriendo una derrota 2-0 en un amistoso de 2008 gracias a goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso. Messi, el hombre principal, se perdió ese partido por una lesión muscular, pero el jugador de 39 años está listo y preparado para un espectacular duelo con Salah esta vez.

Rendimiento reciente

Argentina, Mundial:

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Argentina, todas las competiciones:

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Egipto, Mundial:

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Egipto, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Argentina vs Egipto / © Imago

Argentina inevitablemente quedó algo golpeada después de su agotadora batalla de dos horas contra Cabo Verde, y ninguno de Nahuel Molina, Enzo Fernández o Facundo Medina —quien fue obligado a salir lesionado en los dieciseisavos— pudo completar la sesión completa de recuperación al día siguiente.

El problema de Medina fue minimizado como calambres, aunque Nicolás Tagliafico está disponible si se requiere un cambio en el lateral izquierdo, mientras que el extremo Nico González es una duda mayor por un presunto esguince de tobillo.

Los récords siguen cayendo a los pies de Messi, quien en los dieciseisavos se convirtió en el primer hombre en marcar siete goles en dos Mundiales distintos y también estableció un nuevo máximo histórico de participaciones de gol en rondas eliminatorias con 12, hasta que Kylian Mbappé, de Francia, igualó esa cifra contra Paraguay unas horas más tarde.

El triunfo de Egipto por penales sobre Australia también tuvo un costo menor, ya que el lateral izquierdo Karim Hafez fue reemplazado en el minuto 80, aunque ha entrenado y parece probable que esté disponible.

Que Hafez quede fuera representaría un golpe monumental para Egipto antes de enfrentar la maestría de Messi por la derecha, ya que el otro lateral izquierdo Ahmed Fatouh no pudo jugar contra Australia debido a su propia lesión en el muslo y está “prácticamente descartado” para el partido del martes.

La tercera y última preocupación defensiva de Egipto involucra al central de Nice Mohamed Abdelmonem, quien también se perdió la victoria de dieciseisavos por una lesión de tobillo sufrida contra Irán en la fase de grupos, y es otro nombre en la lista de dudas de Hassan.

En una nota más positiva, el experimentado mediocampista Mohanad Lasheen está nuevamente disponible después de cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas contra Australia.

Posibles formaciones Argentina vs Egipto

Argentina:

E. Martínez; Molina, Romero, L. Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Martínez, Almada

Egipto:

Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush

Pronóstico Argentina vs Egipto

Nuestro pronóstico: Argentina 3-1 Egipto

Egipto no ha logrado cerrar la puerta de atrás durante todo el torneo, y las preocupaciones físicas de Hassan en defensa llegan en un momento particularmente inoportuno, considerando las recientes actuaciones de múltiples goles de Argentina.

Los Faraones pueden darle un susto a los campeones vigentes del mundo, pero la máquina ganadora de Scaloni debería reservar su boleto a los cuartos de final con el mínimo de complicaciones.

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