Datos Clave Los primeros clasificados: Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra ya aseguraron su boleto a la ronda de los ocho mejores del certamen. Grandes eliminados: Brasil (derrotado por Noruega) y México (eliminado por Inglaterra) protagonizaron las grandes sorpresas de los octavos de final. Fechas de los cuartos: La tercera instancia de eliminación directa se disputará íntegramente entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

El Mundial 2026 atraviesa su etapa más implacable, emocionante y definitoria. Tras una frenética fase de grupos que redujo el certamen de 48 selecciones a solo 32, los octavos de final ya comenzaron a dejar víctimas ilustres y batacazos históricos en el camino, configurando un cuadro de eliminación directa que promete duelos de altísimo voltaje táctico y emocional. La sorpresiva eliminación de Brasil a manos de la Noruega de Erling Haaland y la dolorosa caída del anfitrión México ante Inglaterra en el Estadio Azteca han dejado claro que en esta Copa del Mundo el peso de la camiseta no garantiza resultados.

Con la primera tanda de encuentros ya finalizada, cuatro selecciones nacionales lograron cumplir el primer gran objetivo de instalarse en la ronda de los ocho mejores. Entre el 9 y el 11 de julio, los combinados que sigan en carrera protagonizarán los esperados cruces de cuartos de final, buscando un ansiado boleto a las semifinales. Para que no te pierdas ningún detalle del torneo deportivo más importante del planeta, a continuación repasamos el fixture completo, las llaves confirmadas, el cronograma y la ruta definitiva hacia el título.

Clasificados a cuartos de final del Mundial 2026: ¿Qué selecciones siguen en carrera?

Hasta el momento, son cuatro los combinados que ya inscribieron su nombre en la siguiente etapa del certamen organizado por la FIFA:

Marruecos: Los africanos ratificaron su gran momento y aplastaron a Canadá por 3-0.

Los africanos ratificaron su gran momento y aplastaron a Canadá por 3-0. Francia: El combinado galo superó a Paraguay por la cuenta mínima con un penal convertido por Kylian Mbappé.

El combinado galo superó a Paraguay por la cuenta mínima con un penal convertido por Kylian Mbappé. Noruega: Los escandinavos dieron el gran golpe del torneo al derrotar 2-1 a Brasil gracias a un espectacular doblete de Haaland.

Los escandinavos dieron el gran golpe del torneo al derrotar 2-1 a Brasil gracias a un espectacular doblete de Haaland. Inglaterra: Los “Tres Leones” eliminaron al local México por 3-2 en un electrizante partido en el Estadio Azteca.

Cuadro y llaves de cuartos de final: ¿Quién juega contra quién en el Mundial?

Con los primeros resultados sobre la mesa, el fixture ya tiene confirmadas las dos primeras llaves, mientras que el resto del cuadro espera por los ganadores de los últimos encuentros de octavos de final:

Francia vs. Marruecos Noruega vs. Inglaterra Ganador de Portugal/España vs. Ganador de Estados Unidos/Bélgica Ganador de Argentina/Egipto vs. Ganador de Suiza/Colombia

Fixture y horarios de los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuatro compromisos que definirán a los semifinalistas de la Copa del Mundo se disputarán tras un breve receso. Estos son los horarios (expresados en la hora de Chile) y los estadios designados para cada cruce:

Fecha Partido Hora (CHI) Estadio / Sede Jueves 9 de julio Francia vs. Marruecos 16:00 horas Gillette Stadium (Boston) Viernes 10 de julio Por definir vs. Por definir 15:00 horas SoFi Stadium (Los Ángeles) Sábado 11 de julio Noruega vs. Inglaterra 17:00 horas Hard Rock Stadium (Miami) Sábado 11 de julio Por definir vs. Por definir 21:00 horas Arrowhead Stadium (Kansas)

¿Qué partidos faltan por jugarse en los octavos de final?

Para completar el cuadro definitivo de los cuartos de final, aún restan cuatro compromisos de vida o muerte que se disputarán entre el lunes y el martes:

Lunes 6 de julio

Portugal vs. España – 15:00 horas (AT&T Stadium, Dallas)

– 15:00 horas (AT&T Stadium, Dallas) Estados Unidos vs. Bélgica – 20:00 horas (Lumen Field, Seattle)

Martes 7 de julio

Argentina vs. Egipto – 12:00 horas (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

– 12:00 horas (Mercedes Benz Stadium, Atlanta) Suiza vs. Colombia – 16:00 horas (BC Place, Vancouver)

El camino a la gran final: Fechas de las semifinales y el partido por el título

Las selecciones que logren sortear los cuartos de final quedarán a un solo paso del duelo más importante de sus vidas. La agenda de la FIFA establece que las semifinales se jugarán el martes 14 de julio en Dallas y el miércoles 15 de julio en Atlanta.

Finalmente, el partido por el tercer puesto se llevará a cabo el sábado 18 en Miami, mientras que la Gran Final del Mundial 2026 coronará al nuevo monarca del fútbol el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura de la Copa del Mundo y el desarrollo de la fase final.