Argentina y Egipto se verán las caras por los octavos de final del Mundial 2026, en uno de los duelos más atractivos de la fase debido a que ambas selecciones disputaron 120′ minutos en los 16vos de final ylograron una trabajada clasificación. El choque entre trasandinos y los Faraones se disputará este martes 7 de julio a partir de las 12:00 horas en el Estadio Atlanta de Estados Unidos.

Argentina llegó a los octavos de final con muchas dudas, ya que en dieciseisavos vencieron por 3-2 a Cabo Verde, la selección debutante y revelación del certamen. Con goles de Messi y Lisandro Martínez, la Albiceleste consiguió pasajes a la siguiente fase tras 120′ minutos de juego disputados.

Por su parte, Egipto tuvo una tarea complicada ante Australia, ya que igualaron por la cuenta mínima en dos horas de juego. En la tanda de penales, los Faraones no fallaron, mientras que los Socceroos fallaron dos lanzamientos.

¿Qué canal transmite Argentina vs Egipto EN VIVO?

El duelo entre Argentina y Egipto no contará con transmisión por la TV abierta, por lo que la única forma de ver el choque entre Lionel Messi y Mohamed Salah será por diversas plataformas de streaming o TV de paga.

TV abierta: No habrá transmisión.

TV de pago: DSports (610/1610) y DirecTV 4K.

Streaming: DGO, Paramount+, Disney+ y DAZN.

¿A qué hora juegan Argentina vs Egipto?

El compromiso entre la Albiceleste y Faraones se juega este martes 7 de julio a las 12:00 horas de Chile en el Estadio Atlanta, Estados Unidos.

Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Hora: 12:00 horas de Chile

Estadio: Atlanta, Estados Unidos

El partido corresponde a los octavos de final y quien resulte clasificará a cuartos del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Dónde ver GRATIS Argentina vs Egipto?

El duelo entre Argentina y Egipto no será emitido de manera gratuita por señales de TV abierta. La única forma de visualizar el encuentro será mediante las plataformas de streaming señaladas que transmitirán el enfrentamiento entre sudamericanos y africanos.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto ONLINE por streaming?

El cruce entre argentinos y egipcios se podrá sintonizar a través de distintas plataformas de streaming:

DGO

Paramount+

Disney+

DAZN

Para acceder al contenido y poder ver los partidos por las plataformas mencionadas debes contar con una cuenta o suscripción activa.

¿Contra quién juega el ganador de Argentina vs Egipto en octavos?

El ganador del partido entre Argentina y Egipto clasificará a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá ante el vencedor del cruce entre Suiza y Colombia.