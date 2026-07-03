Argentina y Cabo Verde se miden este viernes 3 de julio a las 18:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium, Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá en los octavos de final ante el vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

La Albiceleste llega como una de las grandes candidatas al título tras completar la fase de grupos con puntaje perfecto, mientras que Cabo Verde ya es una de las historias más lindas del torneo: debutó en Mundiales y se metió como segundo del Grupo H sin perder ningún partido. El árbitro del encuentro es el canadiense Drew Fischer. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Argentina vs Cabo Verde, minuto a minuto

La previa del Argentina vs Cabo Verde

Argentina empieza la fase eliminatoria con el cartel de favorito y con Lionel Messi en modo superestrella. El equipo de Lionel Scaloni ganó sus tres partidos del Grupo J: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania con un equipo alternativo en el cierre. Eso le permitió llegar con descanso, confianza y una idea clara de juego: presión alta, circulación rápida y una defensa que apenas concedió goles. En el frente de ataque, Messi se mantuvo como referencia absoluta y acumuló números de récord en el torneo. El DT volverá a meter a varios titulares para la fase decisiva, con Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister como la base del mediocampo.

Cabo Verde, en cambio, sigue escribiendo la historia más romántica del Mundial. El seleccionado de Bubista clasificó segundo del Grupo H sin ganar un solo partido en la fase inicial: empató con España, Uruguay y Arabia Saudita, pero eso le alcanzó para avanzar en una zona durísima. El conjunto africano se apoya en el orden, el sacrificio y la experiencia de sus referentes, con Vozinha en el arco, Steven Moreira y Sidny Cabral por las bandas, y Ryan Mendes como la principal carta de desequilibrio. Para Cabo Verde, enfrentar a Argentina es una oportunidad histórica de medirse con el campeón del mundo y soñar con otro golpe.

Formaciones de Argentina vs Cabo Verde

Probable formación de Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Probable formación de Cabo Verde:

Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde en vivo?

El duelo entre Argentina y Cabo Verde se disputará este viernes 3 de julio a las 18:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium, Miami. El árbitro del partido es el canadiense Drew Fischer. Para Argentina, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports, y en streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+.