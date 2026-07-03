Paraguay y Francia serán los protagonistas de uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El choque entre la Albirroja y Les Bleus se disputará este sábado 4 de julio a partir de las 17:00 horas (horario chileno) en el Estadio Filadelfia, ubicado en Estados Unidos.

El duelo entre sudamericanos y europeos es una de las joyas que nos entrega la Copa del Mundo, ya que la escuadra dirigida por Gustavo Alfaro hizo historia en los dieciseisavos de final. Paraguay se clasificó como tercera en el Grupo E y se enfrentó en la primera ronda eliminatoria a la poderosa Alemania. A pesar de que en el papel eran superados, el equipo paraguayo igualó por la cuenta mínima en 120’ minutos, y eliminó a los alemanes por 3-4 en la tanda de penales.

Por su parte, Francia sigue intratable en citas mundialistas. Con cuatro victorias en el certamen y una clasificación tras golear 3-0 a Suecia en dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Didier Deschamps sigue en búsqueda de su tercera estrella. Con figuras como Dembélé, Olisé y Mbappé, que es uno de los goleadores del torneo, Les Bleus buscan la clasificación a los cuartos de final.

¿Qué canal transmite Paraguay vs Francia EN VIVO?

El partido entre Paraguay y Francia contará con transmisión mediante la TV abierta nacional, además de que tendrá emisión por señales de TV de pago y también por diversas plataformas de streaming. Por último, el duelo tendrá transmisión por un sitio web de forma gratuita.

TV abierta : Chilevisión.

: Chilevisión. TV de pag o: DSports (canales 610/1610).

o: DSports (canales 610/1610). Streaming : DGO, DAZN, Paramount+, Disney + (Plan Premium) y MiChv.

: DGO, DAZN, Paramount+, Disney + (Plan Premium) y MiChv. Sitio web: Chilevisión.cl.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Francia?

El enfrentamiento entre sudamericanos y europeos se disputará este sábado 4 de julio a partir de las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Filadelfia, ubicado en Estados Unidos.

Fecha : Sábado 4 de julio del 2026.

: Sábado 4 de julio del 2026. Hora : 17:00 horas de Chile.

: 17:00 horas de Chile. Estadio: Filadelfia, Estados Unidos.

El duelo es válido por los dieciseisavos del Mundial 2026, competencia que se está disputando en norteamérica, específicamente en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde ver Paraguay vs Francia ONLINE por streaming?

El cruce entre la Albirroja y Les Bleus será emitido por diversas plataformas de streaming.

Disney+ (Plan Premium)

DAZN

Paramount+

MiChv

DGO

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa en alguna de estas plataformas mencionadas.

¿Dónde ver Gratis Paraguay vs Francia?

El compromiso entre Paraguay y Francia contará con transmisión gratuita para Chile por TV abierta mediante las señales de Chilevisión. Además, el canal nacional transmitirá el cotejo por su sitio web Chilevisión.cl, por lo que habrá dos formas de ver el encuentro entre sudamericanos y europeos gratis.

¿Contra quién juega el ganador en cuartos de final?

El vencedor del duelo entre Paraguay y Francia deberá medirse en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 al ganador de la llave entre Canadá y Marruecos. El duelo entre norteamericanos y africanos se disputará el mismo día previo al choque entre la Albirroja y Les Bleus.