Suiza y Argelia se miden este jueves 2 de julio a las 23:00 horas de Chile en el BC Place Stadium, Vancouver por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá en los octavos de final ante el vencedor del cruce entre Colombia vs Ghana.

Suiza llega como líder del Grupo B y Argelia como uno de los mejores terceros del torneo, luego de una fase de grupos intensa y exigente. El árbitro del partido es el argentino Yael Falcón Pérez. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Suiza vs Argelia, minuto a minuto

La previa del Suiza vs Argelia

Suiza llega a Vancouver con la solidez de quien hizo bien casi todo en la fase de grupos. El equipo de Murat Yakin arrancó con un empate 1-1 ante Qatar que sembró dudas, pero luego respondió con victorias claras ante Bosnia (4-1) y Canadá (2-1) para quedarse con el primer lugar del Grupo B. El arquero Gregor Kobel es el símbolo de esa estabilidad, mientras que Granit Xhaka y Remo Freuler marcan el ritmo desde el mediocampo. En ataque, Breel Embolo sigue siendo la referencia más peligrosa, acompañado por Ruben Vargas para atacar los espacios. Suiza quiere seguir siendo un rival incómodo y meterse entre los mejores ocho.

Argelia, por su parte, tuvo que pelear hasta el último minuto para estar en esta instancia. El equipo de Vladimir Petković fue goleado 3-0 por Argentina en el debut, se recuperó con un triunfo 2-1 sobre Jordania y cerró la fase de grupos con un emocionante 3-3 ante Austria que le alcanzó para meterse como tercero. Riyad Mahrez es la gran figura y el hombre que puede cambiar un partido con una sola jugada, mientras que Ramy Bensebaini y Aïssa Mandi sostienen la defensa. La combinación de talento y urgencia hace que Argelia llegue con un perfil peligroso para cualquier favorito.

Formaciones de Suiza vs Argelia

Probable formación de Suiza :

Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji; Ricardo Rodríguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi; Djibril Sow, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Posible once de Argelia:

Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Fares Chaibi, Riyad Mahrez, Amine Gouiri. DT: Vladimir Petković.

¿Dónde ver Suiza vs Argelia en vivo?

El duelo entre Suiza y Argelia se disputará este jueves 2 de julio a las 23:00 horas de Chile en el BC Place Stadium, Vancouver. El árbitro del partido es el argentino Yael Falcón Pérez. Para Argentina, el partido puede seguirse en DSports, DGO y Paramount+.