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Con el Mundial 2026 ya terminado y España campeona por segunda vez en su historia, la FIFA publicó algo más que el trofeo: una tabla general que ordena a las 48 selecciones participantes según su rendimiento en todo el torneo, más allá de en qué fase quedaron eliminadas.

Fuera de Argentina, ningún representante sudamericano brilló. Colombia fue el mejor del resto, en el 10° lugar con 11 puntos, apenas por delante de México (9°). Brasil, con 10 puntos en 5 partidos, terminó 11°, mientras que Paraguay (16°, 5 puntos) y Ecuador (25°, 4 puntos) quedaron mucho más abajo.

El caso más llamativo fue el de Uruguay, que con apenas 2 puntos en 3 partidos terminó 37° en la tabla general, la peor ubicación entre todas las selecciones de Conmebol.

Cómo se armó el ranking

El criterio fue simple: 3 puntos por partido ganado en los 90 minutos o en el alargue, 1 punto por empate o eliminación en tanda de penales, y 0 por derrota. Con esa fórmula, el podio quedó encabezado por España con 22 puntos en 8 partidos jugados, seguida de Argentina (21), Inglaterra (19) y Francia (18), en el mismo orden en que terminaron semifinales y el partido por el tercer puesto.

La tabla de posiciones del Mundial 2026

🏆
Ranking Final de Selecciones
Copa Mundial FIFA 2026  ·  48 selecciones
★ Clasificación total
Pos Selección PTS PJ G E P
🏆 Final  ·  MetLife Stadium · Nueva York
1 🇪🇸España 228710
2 🇦🇷Argentina 218701
⚡ Semifinalistas  ·  3.º y 4.º lugar
3 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra 198611
4 🇫🇷Francia 188602
⚽ Cuartos de Final
5 🇳🇴Noruega 126402
6 🇧🇪Bélgica 116321
7 🇲🇦Marruecos 116321
8 🇨🇭Suiza 116321
⚽ Octavos de Final
9 🇲🇽México 125401
10 🇨🇴Colombia 115320
11 🇧🇷Brasil 105311
12 🇺🇸Estados Unidos 95302
13 🇵🇹Portugal 85221
14 🇨🇦Canadá 75212
15 🇪🇬Egipto 65131
16 🇵🇾Paraguay 55122
⚽ Dieciseisavos de Final
17 🇳🇱Países Bajos 84220
18 🇩🇪Alemania 74211
19 🇨🇮Costa de Marfil 64202
20 🇭🇷Croacia 64202
21 🇯🇵Japón 54121
22 🇦🇺Australia 54121
23 🇨🇩Rep. Dem. del Congo 44112
24 🇬🇭Ghana 44112
25 🇪🇨Ecuador 44112
26 🇿🇦Sudáfrica 44112
27 🇸🇪Suecia 44112
28 🇦🇹Austria 44112
29 🇧🇦Bosnia y Herzegovina 44112
30 🇩🇿Argelia 44112
31 🇸🇳Senegal 34103
32 🇨🇻Cabo Verde 34031
⚽ Fase de Grupos  ·  eliminados en 1.ª ronda
33 🇮🇷Irán 33030
34 🇰🇷Corea del Sur 33102
35 🇹🇷Turquía 33102
36 🏴󠁧󠁢󠁣󠁥󠁴󠁿Escocia 33102
37 🇺🇾Uruguay 23021
38 🇸🇦Arabia Saudita 23021
39 🇨🇿Rep. Checa 13012
40 🇳🇿Nueva Zelanda 13012
41 🇶🇦Qatar 13012
42 🇨🇼Curazao 13012
43 🇵🇦Panamá 03003
44 🇯🇴Jordania 03003
45 🇭🇹Haití 03003
46 🇺🇿Uzbekistán 03003
47 🇹🇳Túnez 03003
48 🇮🇶Irak 03003
Finalistas Semifinalistas Cuartos de Final Octavos de Final Dieciseisavos Fase de grupos
Fuente: FIFA.com  ·  Copa Mundial FIFA 2026 48 selecciones  ·  Todos los partidos