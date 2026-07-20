Datos Clave España Lidera la Tabla: La Roja terminó primera con 22 puntos en 8 partidos jugados. Uruguay, el Peor de Conmebol: La Celeste terminó 37ª con solo 2 puntos en tres partidos. Colombia Salvó a Sudamérica: Los cafeteros fueron 10° con 11 puntos, el mejor tras Argentina.

Con el Mundial 2026 ya terminado y España campeona por segunda vez en su historia, la FIFA publicó algo más que el trofeo: una tabla general que ordena a las 48 selecciones participantes según su rendimiento en todo el torneo, más allá de en qué fase quedaron eliminadas.

Fuera de Argentina, ningún representante sudamericano brilló. Colombia fue el mejor del resto, en el 10° lugar con 11 puntos, apenas por delante de México (9°). Brasil, con 10 puntos en 5 partidos, terminó 11°, mientras que Paraguay (16°, 5 puntos) y Ecuador (25°, 4 puntos) quedaron mucho más abajo.

El caso más llamativo fue el de Uruguay, que con apenas 2 puntos en 3 partidos terminó 37° en la tabla general, la peor ubicación entre todas las selecciones de Conmebol.

Cómo se armó el ranking

El criterio fue simple: 3 puntos por partido ganado en los 90 minutos o en el alargue, 1 punto por empate o eliminación en tanda de penales, y 0 por derrota. Con esa fórmula, el podio quedó encabezado por España con 22 puntos en 8 partidos jugados, seguida de Argentina (21), Inglaterra (19) y Francia (18), en el mismo orden en que terminaron semifinales y el partido por el tercer puesto.

La tabla de posiciones del Mundial 2026