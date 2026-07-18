Datos Clave ¿Final en riesgo?: Sistema meteorológico de Nueva York obliga a activar protocolos anti tormentas previo a la final. Una pudo entrenar y la otra no: Debido al mal clima, las dos selecciones tuvieron que postergar sus entrenamientos, pero una de ellas no pudo hacer trabajo al aire libre. ¿Cuándo es la final?: La disputa por el trofeo entre España y Argentina será este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

El Mundial 2026 ya comienza a cerrar sus persianas, ya que solamente restan los encuentros por el tercer lugar y la gran final para que la cita planetaria diga adiós. A pesar de ello, el último partido cuenta con un peligro, debido a que las condiciones meteorológicas de Nueva York impidieron que un finalista realice sus entrenamientos.

Se trata de España. La selección europea debía realizar su último entrenamiento este sábado en Nueva Jersey previo a la disputa por el trofeo que se jugará el domingo, pero el clima le jugó una mala pasada, y en lo que parecía solo un retraso de minutos terminó siendo la suspensión de la práctica completa.

España llega sin entrenar a la final

La selección europea debía realizar sus trabajos en las instalaciones del Red Bull New York, pero estas tuvieron que ser suspendidas debido al protocolo climatológico de Estados Unidos. Las alarmas de una posible tormenta eléctrica obligaron a que el entrenamiento de la Furia Roja se retrasara 45 minutos, y diera inicio a las 12:15 horas del horario local para que terminara a las 13:00 horas.

A 12 minutos de que el entrenamiento comenzara, la federación española entregó la información de que este no podría dar inicio debido a las reglas impuestas ante tormentas eléctricas, por lo que el complejo Melanie Lane Training Ground no tuvo prácticas al aire libre.

Ante esta situación, España decidió realizar trabajos de activación al interior de las instalaciones en Nueva York, mientras que no podría realizar trabajos con balón previo a su segunda final mundial. Por otra parte, Argentina también aplazó sus prácticas, pero sí pudieron realizar trabajos al aire libre en el Red Bulls Performance Center.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos. La Furia Roja busca su segundo trofeo mundialista, mientras que la Albiceleste quiere su bicampeonato y su cuarta estrella.