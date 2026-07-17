Datos Clave Partido clave: España vs Argentina Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ Premium, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Domingo 19 de julio, 15:00 horas de Chile

España y Argentina definirán este domingo 19 de julio al campeón del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en una final que cruza dos proyectos en su punto más alto. La Roja llega como campeona de Europa y con la mejor defensa del torneo, mientras que la Albiceleste busca defender la corona ganada en Qatar 2022.

El duelo también reúne a dos generaciones que cargan el relato de la final: Lionel Messi, otra vez a un partido de levantar la Copa del Mundo, y Lamine Yamal, símbolo de una España que eliminó a Francia en semifinales y llega con una campaña casi perfecta. En los bancos, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente vivirán un cruce especial: fueron alumno y profesor en un curso de entrenadores, y ahora se reencuentran por el título mundial.

¿Qué canal transmite España vs Argentina EN VIVO?

El partido entre España y Argentina por la final del Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV abierta, TV de pago y streaming.

TV abierta:

Chilevisión

Chilevisión 4K

TV de pago:

DSports

DSports 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Disney+ Premium

Chilevisión Web

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan España vs Argentina?

España vs Argentina se juega este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 Hora: 15:00 horas de Chile

15:00 horas de Chile Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: Final

Final Estadio: Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Estadio Nueva York/Nueva Jersey Partido: España vs Argentina

El partido corresponde a la final del Mundial 2026 y definirá al nuevo campeón de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver España vs Argentina ONLINE por streaming?

España vs Argentina se podrá ver online a través de DGO, Disney+ Premium, Chilevisión Web, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguir el partido por streaming, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS España vs Argentina?

España vs Argentina sí tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

La final del Mundial 2026 será emitida por Chilevisión y Chilevisión Web. También estará disponible en DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. La cobertura online la podrás seguir EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl.

Formación de España vs Argentina

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente.

España repetiría la base que viene de eliminar a Francia. La principal atención está puesta en Lamine Yamal y Pedro Porro, quienes terminaron con molestias físicas la semifinal, aunque en el cuerpo técnico confían en que ambos estarán disponibles para la final.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

Argentina llega sin suspendidos ni lesionados de gravedad, pero con el desgaste de una fase eliminatoria durísima. La gran duda de Scaloni está en ataque: Julián Álvarez podría mantenerse como titular, aunque Lautaro Martínez sumó fuerza tras marcar el gol del triunfo ante Inglaterra.

¿Quién es el árbitro de España vs Argentina?

El árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina será el esloveno Slavko Vincic, designado por FIFA para dirigir el partido del domingo.

Vincic ya dirigió tres partidos en esta Copa del Mundo: Brasil vs Marruecos, Jordania vs Argelia y México vs Ecuador. Además, tiene experiencia en grandes definiciones europeas: arbitró la final de la Europa League 2022 y la final de la Champions League 2024.

El juez esloveno también tiene antecedentes con ambos finalistas: dirigió a Argentina en la derrota ante Arabia Saudita en Qatar 2022 y a España en la Eurocopa 2024 frente a Italia.

¿Cómo llega España a la final del Mundial 2026?

España llega a la final con una campaña ascendente y una defensa casi impenetrable. El equipo de Luis de la Fuente comenzó el Mundial con un empate 0-0 ante Cabo Verde, pero después encadenó triunfos ante Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia.

En semifinales, La Roja firmó su actuación más fuerte del torneo: venció 2-0 a Francia en Dallas y dejó en el camino a una de las grandes favoritas al título. Antes, había superado a Portugal por 1-0 en octavos y a Bélgica por 2-1 en cuartos, ambos partidos con goles decisivos de Mikel Merino en los minutos finales.

España buscará su segunda Copa del Mundo después del título conseguido en Sudáfrica 2010. Además, llega como campeona de Europa y con un equipo que mezcla control de balón, presión alta, talento joven y una solidez defensiva que solo recibió un gol en todo el torneo.

¿Cómo llega Argentina a la final del Mundial 2026?

Argentina llega a la final como vigente campeona del mundo y con una campaña marcada por la épica. En la fase de grupos ganó sus tres partidos: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, con Lionel Messi como gran protagonista.

La eliminación directa fue mucho más sufrida. En dieciseisavos, la Albiceleste venció 3-2 a Cabo Verde en la prórroga. En octavos remontó un 0-2 ante Egipto y ganó 3-2 con goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández. En cuartos superó 3-1 a Suiza en tiempo suplementario y en semifinales volvió a levantarse para vencer 2-1 a Inglaterra, con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El equipo de Lionel Scaloni buscará el bicampeonato mundial, algo que no ocurre desde Brasil 1958 y 1962. Argentina también va por su cuarta estrella, después de los títulos de 1978, 1986 y 2022.

¿Cuál es el historial entre España y Argentina?

España y Argentina tienen un historial completamente parejo: 14 partidos, con seis triunfos para cada selección y dos empates.

El único antecedente en Copas del Mundo fue en Inglaterra 1966. Argentina ganó 2-1 en Birmingham, por la fase de grupos, con dos goles de Luis Artime. Pirri anotó el tanto español.

El último cruce entre ambas selecciones fue un amistoso en 2018, cuando España goleó 6-1 a Argentina en Madrid. Esta será la primera vez que se enfrenten en una final mundialista.

¿Cuántas finales del Mundial jugó Argentina?

Argentina jugará ante España su séptima final de la Copa del Mundo.

La Albiceleste ganó tres finales y perdió otras tres. Fue campeona en 1978 ante Países Bajos, en 1986 ante Alemania Federal y en 2022 ante Francia. Sus derrotas fueron ante Uruguay en 1930, Alemania en 1990 y Alemania nuevamente en 2014.

Finales de Argentina en Mundiales:

Mundial Final Resultado Uruguay 1930 Uruguay vs Argentina 4-2 Argentina 1978 Argentina vs Países Bajos 3-1 México 1986 Argentina vs Alemania Federal 3-2 Italia 1990 Alemania vs Argentina 1-0 Brasil 2014 Alemania vs Argentina 1-0 Qatar 2022 Argentina vs Francia 3-3 / Argentina ganó por penales Mundial 2026 España vs Argentina Por jugarse

Si gana, Argentina alcanzará cuatro títulos mundiales y quedará a uno de Brasil, máximo campeón histórico con cinco estrellas.

¿Qué busca España en la final del Mundial 2026?

España buscará su segunda Copa del Mundo y la confirmación de un ciclo dominante. La Roja ya ganó la Eurocopa 2024 y ahora tiene la posibilidad de unir el título europeo con la corona mundial.

El equipo de Luis de la Fuente llegó a la final con un sello muy claro: posesión, presión, control de los ritmos y una defensa que ha sido la menos vulnerada del torneo. Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Rodri, Fabián Ruiz, Baena y Oyarzabal han sostenido una propuesta que fue creciendo partido a partido.

La final también tendrá un componente simbólico: España y Argentina debían enfrentarse en la Finalissima entre el campeón de Europa y el campeón de América, pero ese partido nunca se concretó. El destino terminó llevando ese duelo a un escenario aún mayor: la final del Mundial.

En resumen

España vs Argentina se juega este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile por la final del Mundial 2026.

El partido será transmitido por Chilevisión, Chilevisión Web, Chilevisión 4K, DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

España llega como campeona de Europa, invicta y con la mejor defensa del torneo. Argentina, vigente campeona mundial, busca el bicampeonato y su cuarta estrella con Lionel Messi nuevamente en una final de Copa del Mundo.