Datos Clave Balón de Oro le da un guiño a Messi: El galardón publicó un artículo que le da un fuerte respaldo al argentino de ganar el premio. Solo 1 de 18: En solamente una ocasión el ganador del Balón de Oro no jugaba en Europa, pero los jueces se guiaron por su rendimiento en el viejo continente. El podio: Kane encabeza como candiato a ganar el premio. Messi y Yamal completan el podio.

Con el final del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y el cierre de las temporadas en Europa, ya se empieza a formar una nueva lista sobre quién será el próximo ganador al Balón de Oro. El premio más importante de carácter individual en el deporte ya cuenta con candidatos tras el final de temporada, pero hay figuras que se han incluído en la lista sobre la hora debido a su impacto en la cita mundialista, una de ellas es Lionel Messi.

El astro argentino ha comandado a Argentina a la final de la Copa del Mundo con 8 goles y 4 asistencias, por lo que su nombre ha surgido en las listas de candidatos a pesar de no actuar en el viejo continente, ya que es parte del Inter de Miami hace tres años. Ante esta situación, el propio portal del Balón de Oro emitió un artículo que abre las puertas a que Messi pueda recibir su noveno galardón.

Balón de Oro le da un guiño a Messi

Mediante su sitio web, el galardón publicó un artículo llamado “¿Se puede ganar el Balón de Oro sin jugar en un club europeo? En el escrito se especifica sobre cuántos de los ganadores del premio han ganado siendo parte de algún club europeo, señalando que de los 18 ganadores solo Lionel Messi pudo obtener el reconocimiento siendo parte de un club alejado del viejo continente.

En el año 2023, la Pulga ya militaba como jugador del Inter de Miami, pero la mayoría de su temporada la había disputado en el París Saint-Germain de Francia, por lo que su galardón sí fue mayormente decidido por sus actuaciones en Europa, además de su rendimiento en el Mundial de Catar.

Cabe destacar que desde el año 2022 el Balón de Oro evalúa de manera diferente al ganador. Antes se evaluaba el rendimiento del año natural, pero en el presente se decide al ganador por sus desempeños desde agosto a julio, lo que se traduce a la duración de las temporadas en Europa.

La lista del balón de oro

Según indica el medio GOAL, que se caracteriza año a año al realizar el ránking oficial de los candidatos, realizó un cambio en las posiciones a candidatos del Balón de Oro. En su última publicación, señalan que Harry Kane es el candidato n°1, mientras que Lionel Messi se inscribe en la segunda posición en búsqueda de su noveno galardón. El podio lo cierra Lamine Yamal, quien se enfrentará a Argentina en la final del Mundial 2026.