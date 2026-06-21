El campeón del mundo no quiere especular. Tras el contundente 3-0 sobre Argelia, Argentina enfrenta a Austria este lunes en Dallas con la chance de sellar prácticamente la clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026 . Lionel Scaloni sostiene la base que funcionó en el debut y suma una variante ofensiva clave: Julián Álvarez vuelve al once junto a Lionel Messi.

El rival no es un trámite. Austria llega con tres puntos tras vencer 3-1 a Jordania y maneja la receta de Ralf Rangnick: presión alta, transiciones rápidas y físico para el roce. Un equipo incómodo, exigente, que obligará a Argentina a no relajarse ni un minuto.

La columna vertebral de Argentina, intacta

Scaloni no improvisa. Dibu Martínez sigue como inamovible en el arco, ya recuperado del susto en la mano. La línea defensiva repite con Nahuel Molina y Facundo Medina en los laterales, mientras Cristian Romero y Lisandro Martínez vuelven a ser la dupla central. El “Cuti” cumplió en el debut con un partido sobrio y la sociedad con el “Licha” terminó de convencer al cuerpo técnico.

En el medio, la dupla creativa-recuperadora vuelve a manejar los hilos: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández controlan los tiempos.

La novedad ofensiva: Nico y Julián

Acá está el ajuste. Thiago Almada, titular ante Argelia, le cede el lugar a Nico González, perfil más vertical y de banda pura. La idea es darle amplitud al ataque y abrir el campo para que Messi se mueva por dentro.

Arriba, la gran noticia: Julián Álvarez vuelve al once tras su recuperación física. Lautaro Martínez, autor del primer gol ante Argelia, espera en el banco. La dupla Messi-Julián es uno de los activos más fuertes que tiene Scaloni y reaparece en un duelo donde el partido se puede definir en pocos toques.

¿Cómo clasifica Argentina a los 16vos de final?

Si Argentina gana, queda con seis puntos y la clasificación a dieciseisavos prácticamente asegurada antes de la última fecha. Cualquier otro resultado lo obliga a esperar hasta el partido con Jordania.

¿Quién es el favorito entre Argentina y Austria?

Este será el duelo más reñido de Argentina en la fase de grupos y se topará con un rival que viene con la moral alta tras su goleada a Jordania. Betsala asegura que Argentina ganará su partido y que Lionel Messi puede marcar en cualquier momento.