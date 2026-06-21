Bélgica e Irán se miden este domingo 21 de junio a las 15:00 Chile en el Los Ángeles Stadium por la Fecha 2 del Grupo G del Mundial 2026. El Grupo G es el único del torneo con los cuatro equipos igualados a un punto: los belgas rescataron el 1-1 ante Egipto con un gol agónico de Romelu Lukaku en su primera intervención tras ingresar desde el banco, mientras que Irán protagonizó uno de los partidos más atractivos de la primera fecha al igualar 2-2 con Nueva Zelanda cuando ya ganaba.

El partido tiene el condimento de que el equipo iraní se vio obligado a instalar su búnker de concentración en Tijuana, México, debido a las restricciones de visa de Estados Unidos que impidieron al equipo alojarse en suelo norteamericano. El árbitro del partido es el argentino Darío Herrera. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Bélgica vs Irán, minuto a minuto

La previa del Bélgica vs Irán

Bélgica, bajo las órdenes del DT francés Rudi García, llega a Los Ángeles con la obligación de dar la cara y demostrar que el nivel del debut ante Egipto fue una anomalía. El esquema 4-3-3 tendrá como figuras de ataque a Leandro Trossard y el dinámico Jeremy Doku flanquean al capitán Romelu Lukaku, quien llega al partido como el gran referente ofensivo con el gol del empate ante Egipto como tarjeta de presentación.

Irán, conducido por el técnico Amir Ghalenoei, llega con la confianza de saber que puede generar peligro ante cualquier rival, pero con la preocupación de haber cedido dos goles ante Nueva Zelanda cuando el partido estaba dominado.

Formaciones de Bélgica vs Irán

Probable formación de Bélgica:

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni de Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku. DT: Rudi García.

Probable formación de Irán:

Alireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun, Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.

¿Dónde ver Bélgica vs Irán en vivo?

El duelo entre Bélgica e Irán se disputará este domingo 21 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Los Ángeles Stadium, Los Ángeles. El árbitro del partido es el argentino Darío Herrera. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports2 y en streaming a través de DGO.