Alemania llega al BMO Field de Toronto como la máquina más temible del Grupo E tras arrasar 7-1 a Curazao en el debut. Costa de Marfil, en cambio, viene con la confianza de haber sacado tres puntos sufridos con el gol agónico de Amad Diallo ante Ecuador. Este sábado 19 de junio desde las 16:00 horas de Chile, el duelo de líderes del Grupo E del Mundial 2026 promete ser el partido más explosivo de la jornada.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Alemania vs Costa de Marfil, minuto a minuto

La previa del Alemania vs Costa de Marfil

El debut de Alemania ante Curazao fue una declaración de intenciones. Julian Nagelsmann desplegó a sus mejores hombres desde el arranque y el resultado fue una exhibición ofensiva de primer nivel: 7-1, con Jamal Musiala y Florian Wirtz brillando como los engranajes centrales de una maquinaria que tuvo el balón el 73% del tiempo y generó 24 remates.

La clave del juego alemán estuvo en la velocidad de las transiciones: Leroy Sané desbordó por la derecha de manera constante, Kai Havertz aprovechó cada centro al área y el doble pivote Nmecha-Pavlović le dio equilibrio y salida limpia al equipo. Para este duelo ante Costa de Marfil, Nagelsmann no tendría motivos para cambiar demasiado, aunque podría reservar fuerzas con miras a la Fecha 3. La gran duda es si Wirtz mantiene su desgaste o si Brandt toma su lugar para dar frescura ante un rival de mayor calibre.

Costa de Marfil vivió en Filadelfia uno de los partidos más intensos de la primera fecha. Ante Ecuador, los Elefantes resistieron la presión sudamericana durante 80 minutos, recibieron dos golpes en los palos y lo sufrieron todo. Pero al 90+2′, Amad Diallo —el extremo del Manchester United— recibió un balón en profundidad y definió con frialdad para el 1-0 que desató la locura en el vestuario marfileño.

El triunfo agónico deja a Costa de Marfil en la cima del grupo igualada con Alemania, pero el técnico Emerse Faé sabe que este partido es completamente diferente. El bloque defensivo que funcionó ante Ecuador necesitará ajustes: Wilfried Singo tendrá la misión de frenar a Sané en banda derecha, mientras que Seko Fofana y Franck Kessié deberán ganar la segunda pelota en el mediocampo para que el equipo pueda salir al contragolpe con Nicolas Pépé y Elye Wahi como puntas de lanza.

Formaciones de Alemania vs Costa de Marfil

Probable formación de Alemania

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Probable formación de Costa de Marfil

Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Yan Diomandé, Seko Fofana, Franck Kessié, Bazoumana Touré; Nicolas Pépé, Elye Wahi. DT: Emerse Faé.

¿Dónde ver Alemania vs Costa de Marfil en vivo?

El duelo entre Alemania y Costa de Marfil se jugará este sábado 19 de junio desde las 16:00 horas de Chile en el BMO Field de Toronto, Canadá. El árbitro designado es el paraguayo Juan Gabriel Benítez. Para Chile, el partido se puede ver por Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO.