Estados Unidos y Australia chocan este viernes 19 de junio a las 15:00 Chile por la Fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. El partido es el duelo de los líderes: ambas selecciones ganaron en su debut y el vencedor sellará prácticamente su clasificación a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación.

Los de Mauricio Pochettino sorprendieron al mundo venciendo a Paraguay, mientras que los Socceroos de Tony Popovic derrotaron a Turquía en un resultado que nadie esperaba. El duelo del Grupo D es uno de los más atractivos de toda la jornada. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Estados Unidos vs Australia, minuto a minuto

La previa del Estados Unidos vs Australia

Estados Unidos demostró en el primer partido que no quiere ser un convidado de piedra en su propio Mundial. Con una goleada arrolladora sobre Paraguay, el equipo de mauricio Pochettino se inscribió como una de las revelaciones del Mundial 2026.

Los norteamericanos no quieren cortar el hilo y saldrán con todo a vencer a Australia y asegurar su paso a la ronda de 32.

Australia, por su parte, llega con la confianza disparada tras vencer a Turquía. Los Socceroos alinean en 5-4-1 bien ordenados en el fondo y se encomiendan a la rapidez de Nestory Irankunda, revelación del torneo.

Los oceánicos no se desesperan si no tienen el balón y tienen paciencia de sobra, por lo que serán un muy difícil escollo para Estados Unidos. Además también buscan la clasificación a la ronda de 32.

Formaciones de Estados Unidos vs Australia

Probable formación de EE.UU.:

Matt Freese, Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Tyler Adams, Malik Tillman, Sergiño Dest, Weston McKennie, Ricardo Pepi y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Probable formación de Australia:

Patrick Beach, J. Italiano, Alessandro Circati, H. Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos, C, Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Nestory Irankunda y Mohamed Toure.DT: Tony Popovic.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Australia en vivo?

El duelo entre Estados Unidos y Australia se disputará este viernes 19 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Lumen Field, Seattle. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevisión y en streaming a través de DGO y Paramount+.