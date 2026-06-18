México y Corea del Sur protagonizan el duelo estelar de la Fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026 este jueves 18 de junio a las 21:00 Chile. Es el partido más importante de la jornada en este grupo: ambas selecciones ganaron en la Fecha 1 y el vencedor sellará su clasificación a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación.

El Tricolor venció 2-0 a Sudáfrica en el debut soñado ante su propia afición, mientras que los Guerreros Taeguk remontaron y derrotaron 2-1 a Chequia en un partido de alta intensidad. El árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

México vs Corea del Sur, minuto a minuto

La previa del México vs Corea del Sur

México llega a este partido con la euforia del debut ideal, pero con la baja obligada del defensor Cachorro Montes, expulsado en la Fecha 1. Aguirre reorganiza la zaga con Israel Reyes en su lugar. El calor de Guadalajara y el apoyo masivo de la afición mexicana son los dos activos más importantes del Tricolor.

Corea del Sur llega en excelente estado anímico tras la remontada ante Chequia. El capitán Son Heung-min es el futbolista más desequilibrante del grupo y el principal peligro coreano, secundado por Lee Kang-in, y son los llamados a liderar al equipo para buscar la clasificación a la ronda de 32.

Formaciones de México vs Corea del Sur

Formación de México:

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado

Formación de Corea del Sur:

Seunggyu Kim; Hanbeom Lee, Minjae Kim, Moonhwan Kim, Youngwoo Seol; Gihyuk Lee, Inbeom Hwang, Seungho Paik, Jaesung Lee y Kangin Lee; Heung-Min Son

¿Dónde ver México vs Corea del Sur en vivo?

El duelo entre México y Corea del Sur se disputará este jueves 18 de junio a las 21:00 horas de Chile. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+.