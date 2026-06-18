Datos Clave El debut de Messi: El astro argentino fue protagonista con un hat-trick en el debut ante Argelia. El encuentro terminó 3-0. La polémica: Messi cometió un planchazo que pasó desapercibido por el juez del encuentro. Los descargos del afectado: El defensor argelino acusó que el arbitraje no estuvo al nivel de un mundial.

Se cerró la primera fecha del Mundial 2026, donde diversas figuras del deporte deslumbraron con un gran nivel en su debut. Jugadores como Mbappé, Haaland y Kane están en el top, pero quién fue el mejor de todos fue Lionel Messi. El astro argentino marcó un Hat-Trick e igualó a Mislovak Klose como el máximo goleador en la historia del certámen. A pesar de la notable actuación, hubo una jugada que marcó el encuentro entre Argentina y Argelia, donde Lionel pudo haber sido expulsado.

En el minuto 31’ del primer tiempo, con Argentina ganando por la cuenta mínima, Lionel Messi entró con fuerza desmedida con la plancha sobre la pantorrilla del defensor argelino Aïssa Mandi. A pesar de contar con sistema VAR y con el defensor africano mostrando su dolor por la agresión, el juez del encuentro, el polaco Szymon Marcianiak, decidió no amonestar siquiera con amarilla al argentino. Tras el encuentro, el defensor afectado por la agresión encendió el debate por la acción.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



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Defensor argelino denuncia agresión de Messi

El encuentro entre Argentina y Argelia concluyó con goleada 3-0 para los sudamericanos sobre los africanos, con tres goles de Messi. Esto desató la furia de Aïssa Mandi, defensor argelino que sufrió un planchazo del astro trasandino. Tras el pitazo final, Mandi realizó sus descargos, dejando claro que los árbitros del encuentro no estuvieron a la altura.

“Si me hubiera fracturado el tobillo, el tipo (Messi) se habría ido sin tarjeta. Los árbitros necesitan mejorar. Todo el mundo está mirando”, señaló Aïssa Mandi, denunciando que pudo haber sufrido una lesión grave, pero los jueces del compromiso no fueron capaces de revisar una posible amonestación a Lionel Messi.

Tras no recibir ninguna sanción, Lionel Messi quedó impune para el próximo encuentro por el Grupo J del Mundial 2026. En la segunda fecha, Argentina deberá enfrentarse ante Austria. Si los sudamericanos vencen a los europeos, sellan su clasificación a la siguiente fase de la cita mundialista.