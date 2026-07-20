Datos Clave Paredes y Ayala Apuntados: Golpearon a Gavi y Dani Olmo tras el pitazo final en Nueva Jersey. FIFA Abre Investigación: La Comisión de Disciplina puede aplicar sanciones deportivas y económicas. España Campeón Mundial: Ferran Torres marcó el gol del título en el alargue de la final.

El festejo de España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey no terminó con el pitazo final. Tras la victoria por 1-0 sobre Argentina en el Mundial 2026, decidida por un gol de Ferran Torres en el alargue.

Pero la fiesta española se cruzó con una reacción violenta de varios integrantes del banco albiceleste, un episodio que ahora tiene a la FIFA moviendo su maquinaria disciplinaria.

Paredes y Ayala, en el centro de la agresión

El árbitro esloveno Slavko Vinčić apenas había decretado el final del partido cuando el volante Leandro Paredes golpeó a Gavi y se enfrascó en un forcejeo con varios jugadores españoles. La escena escaló cuando el asistente técnico Roberto Ayala agredió también a Dani Olmo, sumando un segundo foco de conflicto al mismo episodio.

La FIFA activa el protocolo disciplinario

Según reveló Sky Sports, el organismo con sede en Suiza abrirá una investigación formal contra la Albiceleste, basada en el informe arbitral y en el reporte del comisario de partido presente en Nueva Jersey. Paredes y Ayala figuran como los dos principales apuntados por la Comisión de Disciplina de la FIFA, que puede aplicar sanciones tanto deportivas como económicas una vez que concluya el proceso.

Lo que arriesga Argentina de cara a las Eliminatorias

El calendario no le da tregua a la Albiceleste: su próximo compromiso oficial será en las Eliminatorias Sudamericanas, aún sin fecha confirmada de inicio. Cualquier sanción que la FIFA determine antes de esa ventana podría afectar directamente a los futbolistas involucrados justo cuando Argentina inicie su camino hacia el próximo ciclo mundialista, todavía procesando el golpe de haber caído en la final ante la selección de Luis de la Fuente.

El antecedente no es menor para una Albiceleste que llegaba a Nueva Jersey como campeona defensora tras Qatar 2022. La derrota, sumada ahora a un expediente disciplinario, deja a la dirigencia de la AFA en la obligación de gestionar también el frente institucional mientras el plantel procesa el término de su ciclo mundialista bajo el mando de Lionel Scaloni. La resolución de la FIFA, en todo caso, no se espera de forma inmediata: este tipo de procesos suele extenderse varias semanas antes de que la Comisión de Disciplina emita un fallo oficial.