Datos Clave Mbappé se despide de su entrenador: Kylian realizó una emotiva despedida a Didier Deschamps, quien no seguirá al mando de Francia. El glorioso palmarés de Deschamps: El técnico galo cosechó una Copa del Mundo y una Nations League en 14 años al mando de Francia. ¿Quién será entrenador de Francia?: Tras la salida de Deschamps, se confirmó que Zinedine Zidane será oficializado como nuevo técnico de Le Bleus.

Francia no solamente pone fin a su participación en el Mundial 2026, sino que también se despide de una de sus máximas estrellas en la selección: Didier Deschamps. El entrenador galo señaló previo a la cita planetaria que esta sería la última competencia al mando de Le Bleus, dando cierre a una carrera exitosa como seleccionador de los franceses.

Previo al partido por el tercer lugar ante Inglaterra, fue la figura y capitán del equipo, Kylian Mbappé, quien publicó mediante sus redes sociales una carta de despedida al seleccionador, con el que fue campeón mundial el año 2018 y subcampeón en el 2022. La Tortuga no solamente elogió al seleccionador, sino que también pidió disculpas por no darle el cierre correspondiente a su carrera en la selección.

Mbappé despide a Deschamps

“Hoy es tu último baile. Tú que nos has dado tanto. Deberíamos haberte dado un mejor final, pero hemos fallamos. Poner palabras en lo que has traído durante 14 años es muy difícil, ya que has sido un jugador importante en la renovación de este equipo. La gente no siempre ha apreciado tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargará de ello” son las palabras iniciales de “Kiki” al despedir a Deschamps, apuntando que fue figura clave para el exitoso camino de la selección en los últimos años y entregando disculpas por no clasificar a la gran final del certamen.

Además, Mbappé no dejó pasar la oportunidad de agradecer al entrenador quien lo hizo debutar el año 2017 en las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018 ante Luxemburgo. “Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país” cerró la estrella francesa.

¿Quién será el próximo entrenador de Francia?

Tras el exitoso periodo Deschamps con Francia, en el que cosechó una Copa del Mundo y una Nations League, diversas fuentes apuntan a que ya hay una leyenda francesa elegida para suplir al técnico. Se trata de Zinedine Zidane.

Zizou no dirigé hace 5 años, desde su salida del Real Madrid en el año 2021, pero su categoría es impecable debido a que en su periodo al mando del club español cosechó 11 títulos, donde destaca el tricampeonato de la Champions League entre el año 2016 al 2018.