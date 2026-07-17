Datos Clave Francia: Zinedine Zidane será DT de Les Blues tras el Mundial 2026 Reemplaza a Deschamps: Quien estuvo 14 años en el cargo ¿Y Chile?: Sigue con el interinato de Nicolás Córdova

Mientras Chile sigue aplazando la contratación de un nuevo director técnico por razones difusas por parte de la dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile, hay países que ya se adelantan a la jugada: es el caso de Francia, elenco que sigue participando en el Mundial 2026, pero que ya tiene un DT para después de la cita planetaria.

Se trata de Zinedine Zidane, nombre que según el periodista Fabrizio Romano será el reemplazante de Didier Deschamps, quien dice adiós a Les Blues después de cuatro Copas del Mundo en el banco de ese país.

¿Cuándo debuta Zidane en Francia tras el Mundial 2026?

Zinedine Zidane asumirá inmediatamente la próxima semana en Francia, tras el Mundial 2026: Zizou tendrá su primer apretón en dos meses más, cuando enfrenten a Turquía el 25 de septiembre, a Bélgica el 28 del mismo mes, a Italia el 2 de octubre y a los belgas otra vez el 5, todos compromisos las 15:45 horas de Chile por la UEFA Nations League.

Serán cuatro partidos que pueden marcar un buen inicio y una luna de miel con la hinchada, o tropiezos que pongan presión rápidamente a su proceso, con el fantasma de Didier Deschamps dando vueltas.

Además, será el fin de cinco años de inactividad para Zidane, luego de terminar su segundo período en Real Madrid.

Otros entrenadores que llegan tras el Mundial 2026

Otras selecciones importantes cambian de entrenador tras el Mundial 2026: Jürgen Klopp se hará cargo de Alemania, Jorge Jesus ya lo hizo en Portugal, Diego Forlán en Uruguay y Arne Slot en Países Bajos, entre otros.

Además, hay otros equipos como Brasil e Inglaterra que han ratificado a sus seleccionadores Carlo Ancelotti y Thoms Tuchel, respectivamente.

Italia, que no fue a la Copa del Mundo, tiene a Paolo Maldini como nuevo estratega. Es decir, todos tienen técnicos definidos y Chile sigue con el interinato de Nicolás Córdova.