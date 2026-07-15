Datos Clave Montecinos a Concepción: Fotos de Neymar, Casemiro y Thiago Silva en su presentación Por una recordada frase: “Me tocó entrar con Brasil, pero a mí no me importaba nada” Gran refuerzo: Llega a ayudar a salvar del descenso al León de Collao

Joaquín Montecinos fue anunciado como nuevo refuerzo de Deportes Concepción y la presentación fue notable, ya que incluyeron fotografías de Neymar, Casemiro y Thiago Silva, en recuerdo de una memorable frase del jugador, quien hace algunos años aseguró no tener miedo cuando con la Selección Chilena visitó a Brasil en el estadio Maracaná por las Clasificatorias Sudamericanas.

Montecinos llega al Conce tras un semestre en Limache, elenco en el que recuperó sensaciones tras un mal paso por O’Higgins. Se trata de un buen refuerzo del elenco lila, que busca potenciarse para salvarse del descenso.

La frase de Montecinos que motivó la presentación de Concepción

Hace algunos años Joaquín Montecinos dijo en TNT Sports la frase que motivó esta creativa presentación de Deportes Concepción: “Me tocó entrar con Brasil, pero a mí no me importaba nada. No estaba preocupado de Thiago Silva, Neymar o Casemiro que estaban al lado mío”.

Este partido mencionado se produjo en marzo de 2022, en la penúltima fecha de camino para el Mundial de Qatar, cuando Chile perdió por 4-0. En la ocasión jugó Montecinos, quien era uno de los nombres repulsivos de Martín Lasarte en el equipo. Desde esa época hasta la fecha, la carrera del futbolista ha vivido un declive, que busca revertir en el León de Collao.

¿Cuándo debuta Joaquín Montecinos en Concepción?

Concepción vuelve a jugar el domingo 26 de julio a las 20:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo, compromiso en el que Joaquín Montecinos puede ver sus primeros minutos en el equipo de Fernando Díaz.

Este duelo será válido por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026, la que marca el regreso de la competencia en la Primera División del fútbol chileno.