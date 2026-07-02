Datos Clave Se cae un delantero: Deportes Concepción se quedó sin el atacante paraguayo Diego Acosta. Giro en la negociación: Cambiaron las condiciones del préstamo con su club, el 2 de Mayo. La búsqueda sigue: La dirigencia lila ya negocia con otro atacante extranjero.

Deportes Concepción sufrió un traspié en el mercado. El León de Collao, que busca reforzarse para la segunda rueda y asegurar su permanencia en Primera División, se quedó sin uno de los refuerzos que tenía en carpeta para su ataque: el delantero paraguayo Diego Acosta.

Hace algunas semanas, el club penquista había presentado una oferta formal por el atacante de 23 años, que milita en el 2 de Mayo de la Primera División paraguaya. Sin embargo, según reveló el comunicador Renzo Luvecce, la operación se cayó. “Cambiaron los números mientras negociaban el préstamo con su club 2 de Mayo y aquello dejó sin efecto el movimiento”, explicó.

¿Quién es Diego Acosta?

Un delantero con recorrido internacional. Acosta, de 23 años, se formó en Libertad y tuvo pasos por el fútbol joven del Atlético Mineiro de Brasil, además de una experiencia en Rusia con el KAMAZ y el Orenburg. Este año, con el 2 de Mayo, vivió su estreno en la Copa Libertadores, donde incluso anotó el primer gol de la historia del club en el torneo. También fue seleccionado paraguayo Sub 17 en el Mundial de la categoría.

¿Qué hará ahora Concepción en el mercado?

Seguir buscando. Pese a la caída del fichaje, en el León de Collao no se detienen. “La dirigencia lila se encuentra negociando con otro atacante extranjero, veremos si logran avanzar”, adelantó Luvecce. La búsqueda de una carta ofensiva foránea se enmarca en el plan del club de liberar un cupo de extranjero, para lo que gestiona la salida del arquero César Dutra.

El movimiento en el mercado responde a la necesidad de revertir un presente complejo. Deportes Concepción volvió a la Primera División tras ganar la liguilla de ascenso de 2025 a Cobreloa, pero arrastra una campaña difícil que lo tiene peleando en la parte baja de la tabla.

En paralelo, el equipo de Fernando Díaz sigue en competencia por la Copa Chile, donde marcha tercero en el Grupo H y se juega la clasificación ante Huachipato.