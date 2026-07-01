Huachipato y Deportes Concepción se ven las caras en un duelo pendiente de la Fecha 2 de la Copa Chile 2026: ambos elencos quieren salir de la zona de eliminación en el Grupo H, por lo que requieren la victoria a como dé lugar.
Los Acereros están colistas con tres unidades y los Lilas penúltimos con cuatro. La buena noticia es que el umbral de clasificación está con cinco positivos y lo ocupa Temuco, mientras que la cima está con siete puntos y lo tiene Puerto Montt, por lo que las posibilidades están más que abiertas.
¿Dónde y cómo ver EN VIVO Huachipato vs Concepción?
El compromiso de Huachipato vs Concepción tendrá transmisión de TV y streaming, a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Concepción?
- Fecha: Jueves 2 de julio de 2026
- Hora: 18:00 horas
- Estadio: Fernando Véjar
Árbitros de Huachipato vs Concepción
- Árbitro: Fernando Véjar
- 1er asistente: Felipe Jara
- 2do asistente: Aldo Gómez
- 4to árbitro: Juan Sepulveda
¿Cómo llegan Huachipato vs Concepción?
Huachipato viene de un tranco irregular: ha ganado apenas dos partidos de los últimos cinco que jugó y apenas uno en la Copa Chile, ante Temuco el reciente fin de semana.
Concepción también tiene dos triunfos en los últimos cinco compromisos, aunque en este certamen no acumula abrazos todavía.
Formaciones de Huachipato vs Concepción
Posible formación de Huachipato: Christian Bravo; Cristian Toro, Renzo Malanca, Benjamín Mellado; Mario Briceño, Ezequiel Cañete, Kevin Altez, Santiago Silva, Harold Antiñirre; Luciano Arriagada y Cris Martínez. DT: Jaime García.
Posible formación de Concepción: Nery Veloso; Brayan Vejar, Diego Carrasco, Mateo González, Dilan Varas; Misael Davila, Leonardo Valencia, Nicolás Fuentes; Aldrix Jara, Carlos Escobar y Franco Cáceres. DT: Fernando Díaz.