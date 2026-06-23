Datos Clave El polémico cobro: La empresa estadounidense Btalentstar está cobrando $49.990 (más cargos por servicio en Ticketmaster) por el derecho a participar en una prueba masiva. Los clubes involucrados: El gran “gancho publicitario” es la presencia de captadores oficiales de Universidad de Chile, Universidad Católica, Audax Italiano, Unión Española y Huachipato. La promesa: La organización asegura tener una efectividad de fichaje del 25%, una cifra insólitamente alta que despertó las dudas y suspicacias en el medio deportivo nacional.

La época romántica donde un niño con talento podía llegar a un complejo deportivo, mostrar sus habilidades frente a los formadores y ganarse un cupo gratuito en las divisiones inferiores, parece haber llegado a su fin. Una profunda controversia sacude al fútbol formativo nacional luego de que saliera a la luz la realización del “X Tryout Nacional Btalentstar“, un evento de scouting que utiliza el emblema de grandes clubes nacionales como Universidad de Chile, Universidad Católica y Huachipato para cobrar una costosa entrada a jóvenes que sueñan con ser profesionales.

¿Por qué cobran 50 mil pesos por probarse en la U y la UC?

La situación fue develada por el destacado periodista Juan Cristóbal Guarello en su portal La Hora de King Kong, donde cuestionó duramente la mercantilización del talento infantil. En su reporte, el comunicador detalla cómo la ilusión de llegar al profesionalismo se convirtió en un producto de ticketera, dejando atrás la gratuidad histórica de los clubes.

“Qué remoto se ven los tiempos en que un niño lograba colarse en una prueba masiva de los clubes profesionales (…) Eso se terminó y transformado en un negocio común y corriente”, sentenció Guarello en su publicación.

El evento, programado para el domingo 26 de julio en el Estadio Cordep de La Florida, cuenta con 252 cupos limitados divididos en bloques de mañana (Sub 8 a Sub 14) y tarde (Sub 15 a Sub 18). Según la empresa organizadora, el elevado costo se justifica al evitar los supuestos $120.000 que gasta una familia en “traslado, estadía y gastos” durante una prueba tradicional. A cambio, prometen estaciones de trabajo con “estándares INAF”, asistencia psicológica deportiva y un informe técnico individual que se entrega en 20 días hábiles.

La insólita promesa de la empresa y la duda sobre los clubes chilenos

El punto más crítico de la denuncia radica en el gancho comercial utilizado por la plataforma. Aseguran que un 25% de los jóvenes que pagan su inscripción terminan firmando por un club, una estadística que choca de frente con el modesto 1% o 3% habitual que registran las pruebas masivas tradicionales en Chile.

Esta situación generó inmediatas interrogantes sobre el rol de las instituciones deportivas. En su artículo, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo lanzó la pregunta que hoy incomoda a las gerencias técnicas:

“¿Los clubes cobran por poner sus logos? Y más importante ¿Avalan ese porcentaje de reclutamiento que Btalenstar asegura lograr? Porque no parece creíble: llegan 2000 niños y quedan en las cadetes 500. Complicado”, cuestionó el periodista.

Para entender la magnitud del evento que vincula a las canteras más importantes del país, así se desglosa la operación:

Detalle del Evento Información Oficial Fecha y Lugar Domingo 26 de julio 2026 – Estadio Cordep (La Florida) Costo de Inscripción $49.990 + Cargo por servicio (Vía Ticketmaster) Cupos Disponibles 252 jugadores (Inscripción no reembolsable) Clubes Patrocinantes U. de Chile, U. Católica, Audax Italiano, U. Española, Huachipato Beneficio extra Incluye “plan 1 club” en la App para pruebas exclusivas

Mientras la empresa defiende su modelo asegurando que conectan el talento “sin depender de contactos, sino de rendimiento y proyección”, la duda sobre si el acceso al fútbol profesional chileno se está privatizando queda instalada en el centro del debate.

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