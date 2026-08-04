Datos Clave Refuerzo en la U: Tobías Reinhart firmó y fue oficializado ¿Hasta cuándo llega?: Fines de 2028 ¿Cuándo debuta?: Se espera que el 15 de agosto contra Limache

U de Chile oficializó a Tobías Reinhart como nuevo refuerzo para el segundo semestre: el futbolista llegó el lunes a nuestro país, pasó los exámenes médicos y selló otros detalles para ser anunciado este martes como flamante incorporación del elenco de Fernando Gago.

El mediocampista argentino de 26 años viene de Reggiana de Italia, elenco en el que destacó en la Serie B, por lo que Fernando Gago y la dirigencia de Azul Azul pusieron sus ojos en él.

¿Por cuánto tiempo viene Tobías Reinhart a U de Chile?

Tobías Reinhart llega por dos años y medio a U de Chile, es decir, tiene contrato hasta fines de 2028. Su fichaje es el más “calado” de los tres que llegaron (los otros fueron el delantero Gonzalo Reyna y el arquero Jordan García), por lo que viene a ser titular en la escuadra universitaria.

“Vengo de años bastante buenos y me toma bien preparado. La llamada de un Club tan grande como la U siempre te mueve. Estoy en un buen momento, me siento un jugador muchísimo más completo”, señaló el futbolista tras firmar.

“El primer objetivo es entrar bien en el plantel, en el equipo, en la idea del entrenador y ser útil en lo que a mí me corresponda. Este es un Club grande, con objetivos grandes. Hay que pelear todo lo que nos propongamos”, sentenció.

¿Cuándo debuta Tobías Reinhart en U de Chile?

Tobías Reinhart queda inmediatamente a disposición del entrenador Fernando Gago, aunque obviamente es imposible que juegue este miércoles ante San Felipe y es poco probable que vea acción el fin de semana contra Palestino, ya que no juega desde mayo cuando terminó la temporada en Italia.

Ya desde el sábado 15 de agosto contra Deportes Limache puede tener posibilidades de jugar, y si lo hace puede incluso después ver minutos en el Superclásico ante Colo Colo el 23 de agosto en el estadio Nacional.

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