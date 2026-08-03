Datos Clave La defensa de Clark: “Quedó bastante claro que yo no tenía poder y que mi participación es marginal.” El incidente: Un grupo de hinchas de la U lo increpó al salir del Centro de Justicia. Lo que viene: La defensa presentará sus argumentos este miércoles ante el tribunal.

“Quedó bastante claro que yo no tenía poder y que mi participación es bastante marginal”. Con esa frase, Michael Clark resumió este lunes su estrategia de defensa en la tercera jornada de la audiencia de formalización por el caso Sartor, instancia en la que la Fiscalía ya expuso los argumentos que sustentan la solicitud de prisión preventiva en su contra.

El expresidente de Azul Azul se mostró confiado ante la prensa, aunque sin adelantar detalles de su estrategia legal. “No les puedo adelantar lo que voy a responder ante el tribunal. La sensación es penca, pero estoy tranquilo”, declaró, dejando entrever que, bajo su perspectiva, su exposición es menor que la de otros exdirectivos de Sartor en la misma causa.

Los argumentos de Clark para desligarse de responsabilidad en Sartor

El exmandamás de Universidad de Chile fue enfático al marcar distancia de la sociedad: “Nunca fui socio ni tuve propiedad o poderes en Sartor. Fui asesor un tiempo. No votaba. No se mostró ningún acto jurídico que tenga mi firma por el lado de Sartor y desde 2021 me aboqué a la U”, recalcó. Una defensa que busca diferenciarlo de otros formalizados en la causa, sobre quienes sí recae, entre otros cargos, el de estafa.

Lo que viene en el proceso judicial de Clark

Este miércoles será el turno de Clark y del resto de los imputados para contrarrestar los argumentos de la Fiscalía ante el tribunal, en la audiencia donde se resolverá la solicitud de prisión preventiva.

El recibimiento que tuvo Clark de hinchas de la U al salir

Al abandonar el Centro de Justicia, Clark fue increpado por un grupo de hinchas azules que le arrojaron billetes con su rostro impreso, en medio de fuertes insultos por su rol en la venta de acciones que lo dejó como máximo propietario de la sociedad anónima deportiva. Un episodio que refleja el nivel de tensión que rodea al caso dentro y fuera de la institucionalidad del club.

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