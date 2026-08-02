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Universidad de Chile aprovecha la caída de los Cruzados en el sur del país y se convierte en el único escolta del Campeonato Nacional 2026, ya que durante esta jornada venció en un cómodo partido a Huachipato. El duelo terminó 2-0 en favor de los universitarios, que jugaron con superioridad numérica durante más de una hora debido a una tempranera expulsión en la escuadra visitante.

Con este resultado, Universidad de Chile suma 30 puntos y trepa hasta la segunda posición de la división de honor del fútbol nacional, para quedar a 12 unidades del líder, Colo Colo. Por su parte, Huachipato se estanca en el séptimo lugar con 24 puntos, y deja escapar la posibilidad de trepar al podio.

Los goles de U de Chile vs Huachipato

En los primeros minutos de juego, Universidad de Chile mostraba sus credenciales en el terreno de juego con una actitud dominante en el campo de Huachipato, quien no lograba conectar con su zaga ofensiva y se asfixsiaba en su lado de la cancha. El duelo se rompió a los 23′ minutos, con una falta de Maximiliano Roddíguez sobre Agustín Arce. Tras la falta, el juez Juan Lara fue llamado por el VAR y expulsó al volante acerero por un pisotón con fuerza desmedida en el talon de Aquiles del atacante universitario.

Al quedar con superioridad numérica, los Azules adelantaron sus líneas, mientras que Huachipato se refugió muy cerca del arco de Christian Bravo, quien fue la figura en el primer tiempo.

La resistencia de la visita duró hasta los 54′ minutos del segundo tiempo, tras un centro de Lucas Assadi que conectó Eduardo Vargas, quien no se puso nervioso y con una tijera dentro del área marco el primero del compromiso con uno de los goles más destacados del certamen nacional.

Con Huachipato sin respuestas en ofensiva, la U tomó el control total del balón y del partido, para que en los 66′ minutos de juego nuevamente Lucas Assadi asista, pero en esta ocasión a Marcelo Morales, quien con un derechazo desde fuera del área marcara el segundo de los Azules.

Estadísticas de U de Chile vs Huachipato

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17
Universidad Chile
02/08/2026 17:30
2
0
Descanso : 0 0
Tiempo Completo – Santiago de Chile
Huachipato
  • E. Vargas 54′
  • Marcelo Morales 65′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
85 ‘
Huachipato
Sustitución : Luciano Arriagada
85 ‘
Huachipato
Sustitución : Freddy Alegria
84 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Mario Briceño
80 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Juan Martín Lucero
74 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Matías Zaldivia
74 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Ignacio Vásquez
74 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Gonzalo Reyna
73 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Lucas Emilio Barrera
70 ‘
Huachipato
Sustitución : Sebastián Mella
69 ‘
Huachipato
Sustitución : Lucas Velásquez
69 ‘
Huachipato
Sustitución : S. Melgarejo
65 ‘
Universidad Chile
Gol : Marcelo Morales
61 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Javier Altamirano
54 ‘
Universidad Chile
Gol : E. Vargas
23 ‘
Huachipato
Tarjeta roja : Maximiliano Rodríguez
22 ‘
Huachipato
TARJETA_VAR : Maximiliano Rodríguez
Marcelo Morales scores with a right-footed shot.
Marcelo Morales scores with a right-footed shot.
Goal! The score is now 1-0.
Shot by Eduardo Jesus Vargas Rojas with a right-footed shot results in a goal.
Red card issued to Maximiliano Alexander Rodriguez Vejar.
Red card shown to Maximiliano Alexander Rodriguez Vejar.
Universidad Chile
4-1-4-1
Gabriel Castellón 25
Gabriel
Castellón
Fabián Hormazábal 17
Fabián
Hormazábal
Nicolás Ramírez 5
Nicolás
Ramírez
Bianneider Tamayo 31
Bianneider
Tamayo
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
Lucas Emilio Barrera 29
Lucas
Emilio
Barrera
Maximiliano Guerrero 7
Maximiliano
Guerrero
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Agustín Arce 28
Agustín
Arce
Lucas Assadi 10
Lucas
Assadi
E. Vargas 11
E.
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Bench
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 2
    Franco Calderón
  • 6
    Nicolás Fernández
  • 8
    Israel Poblete
  • 18
    Juan Martín Lucero
  • 19
    Javier Altamirano
  • 22
    Matías Zaldivia
  • 23
    Ignacio Vásquez
  • 32
    Gonzalo Reyna
Huachipato
5-3-2
C. Bravo 12
C.
Bravo
Mario Briceño 7
Mario
Briceño
Nicolás Vargas 8
Nicolás
Vargas
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Renzo Malanca 13
Renzo
Malanca
Guillermo Guaiquil 2
Guillermo
Guaiquil
Maicol León 24
Maicol
León
Claudio Sepúlveda 6
Claudio
Sepúlveda
Ezequiel Cañete 10
Ezequiel
Cañete
Maximiliano Rodríguez 15
Maximiliano
Rodríguez
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
  • Entrenador
  • 0
    Jaime García
  • Bench
  • 1
    Sebastián Mella
  • 16
    Luciano Arriagada
  • 20
    Cristian Toro
  • 21
    Carlos Herrera
  • 22
    Javier Cárcamo
  • 27
    Lucas Velásquez
  • 38
    S. Melgarejo
  • 51
    Martín Vladimir Rodríguez Torrejón
  • 53
    Freddy Alegria
13
Esquinas
2
5
Remates fuera de objetivo
3
30
Tiros Totales
6
154
Ataques
40
120
Ataques peligrosos
11
77
% de Posesión de Balón
23
59
Caja fuerte para pelotas
77
17
Disparos Dentro del Área
3
13
Tiros fuera del área
3
2
Fuera de juego
1
2
Objetivos
0
4
Saques de puerta
9
16
Intentos de gol
4
5
Tiros libres
4
4
Faltas
4
2
Salvadas
9
1
Disparos Bloqueados
13
5
Sustituciones
5
19
Saques de banda
12
27
Pases largos
51
12
Placajes
13
2
Asistencias
0
740
Pases
227
673
Pases exitosos
156
91
Porcentaje de Pases Exitosos
69
0
TarjetasRojas
1
1
Tarjetas amarillas
1
11
Disparos a puerta
2
2
Lesiones
2
45
Total de Cruces
7
10
Cruces Precisas
2
13
Intercepciones
9
32
Duelo Ganados
30
13
Intentos de regate
9
5
Regates exitosos
3
26
Pases clave
5
38
Porcentaje de regates exitosos
33
16
Pases largos exitosos
20
59
Porcentaje de pases largos exitosos
39
Últimos enfrentamientos
HUA 2 – 1 UCH 08/02/2026
HUA 1 – 0 UCH 02/11/2025
UCH 5 – 1 HUA 18/05/2025
UCH 2 – 1 HUA 24/09/2024
HUA 0 – 4 UCH 28/04/2024

¿Cuándo vuelven a jugar la U y Huachipato?

Universidad de Chile no se moverá de Ñuñoa, ya que en la fecha 18 tendrá que recibir a Palestino en un duelo directo por la pelea del Chile 2. El choque entre Azules y Baisanos se jugará el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. 

Por su parte, Huachipato volverá a su hogar para recibir de local a Everton. El enfrentamiento entre Acereros y Ruleteros también se disputará el domingo 9 de agosto, pero dará inicio a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano. 

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