Universidad de Chile aprovecha la caída de los Cruzados en el sur del país y se convierte en el único escolta del Campeonato Nacional 2026, ya que durante esta jornada venció en un cómodo partido a Huachipato. El duelo terminó 2-0 en favor de los universitarios, que jugaron con superioridad numérica durante más de una hora debido a una tempranera expulsión en la escuadra visitante.
Con este resultado, Universidad de Chile suma 30 puntos y trepa hasta la segunda posición de la división de honor del fútbol nacional, para quedar a 12 unidades del líder, Colo Colo. Por su parte, Huachipato se estanca en el séptimo lugar con 24 puntos, y deja escapar la posibilidad de trepar al podio.
Los goles de U de Chile vs Huachipato
En los primeros minutos de juego, Universidad de Chile mostraba sus credenciales en el terreno de juego con una actitud dominante en el campo de Huachipato, quien no lograba conectar con su zaga ofensiva y se asfixsiaba en su lado de la cancha. El duelo se rompió a los 23′ minutos, con una falta de Maximiliano Roddíguez sobre Agustín Arce. Tras la falta, el juez Juan Lara fue llamado por el VAR y expulsó al volante acerero por un pisotón con fuerza desmedida en el talon de Aquiles del atacante universitario.
Al quedar con superioridad numérica, los Azules adelantaron sus líneas, mientras que Huachipato se refugió muy cerca del arco de Christian Bravo, quien fue la figura en el primer tiempo.
La resistencia de la visita duró hasta los 54′ minutos del segundo tiempo, tras un centro de Lucas Assadi que conectó Eduardo Vargas, quien no se puso nervioso y con una tijera dentro del área marco el primero del compromiso con uno de los goles más destacados del certamen nacional.
Con Huachipato sin respuestas en ofensiva, la U tomó el control total del balón y del partido, para que en los 66′ minutos de juego nuevamente Lucas Assadi asista, pero en esta ocasión a Marcelo Morales, quien con un derechazo desde fuera del área marcara el segundo de los Azules.
Estadísticas de U de Chile vs Huachipato
- E. Vargas 54′
- Marcelo Morales 65′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Castellón
Hormazábal
Ramírez
Tamayo
Morales
Emilio
Barrera
Guerrero
Aránguiz
Arce
Assadi
Vargas
- Entrenador
-
0Fernando Gago
- Bench
-
1Cristopher Toselli
-
2Franco Calderón
-
6Nicolás Fernández
-
8Israel Poblete
-
18Juan Martín Lucero
-
19Javier Altamirano
-
22Matías Zaldivia
-
23Ignacio Vásquez
-
32Gonzalo Reyna
Bravo
Briceño
Vargas
Caroca
Malanca
Guaiquil
León
Sepúlveda
Cañete
Rodríguez
Altamirano
- Entrenador
-
0Jaime García
- Bench
-
1Sebastián Mella
-
16Luciano Arriagada
-
20Cristian Toro
-
21Carlos Herrera
-
22Javier Cárcamo
-
27Lucas Velásquez
-
38S. Melgarejo
-
51Martín Vladimir Rodríguez Torrejón
-
53Freddy Alegria
¿Cuándo vuelven a jugar la U y Huachipato?
Universidad de Chile no se moverá de Ñuñoa, ya que en la fecha 18 tendrá que recibir a Palestino en un duelo directo por la pelea del Chile 2. El choque entre Azules y Baisanos se jugará el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
Por su parte, Huachipato volverá a su hogar para recibir de local a Everton. El enfrentamiento entre Acereros y Ruleteros también se disputará el domingo 9 de agosto, pero dará inicio a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano.