Universidad de Chile aprovecha la caída de los Cruzados en el sur del país y se convierte en el único escolta del Campeonato Nacional 2026, ya que durante esta jornada venció en un cómodo partido a Huachipato. El duelo terminó 2-0 en favor de los universitarios, que jugaron con superioridad numérica durante más de una hora debido a una tempranera expulsión en la escuadra visitante.

Con este resultado, Universidad de Chile suma 30 puntos y trepa hasta la segunda posición de la división de honor del fútbol nacional, para quedar a 12 unidades del líder, Colo Colo. Por su parte, Huachipato se estanca en el séptimo lugar con 24 puntos, y deja escapar la posibilidad de trepar al podio.

Los goles de U de Chile vs Huachipato

En los primeros minutos de juego, Universidad de Chile mostraba sus credenciales en el terreno de juego con una actitud dominante en el campo de Huachipato, quien no lograba conectar con su zaga ofensiva y se asfixsiaba en su lado de la cancha. El duelo se rompió a los 23′ minutos, con una falta de Maximiliano Roddíguez sobre Agustín Arce. Tras la falta, el juez Juan Lara fue llamado por el VAR y expulsó al volante acerero por un pisotón con fuerza desmedida en el talon de Aquiles del atacante universitario.

Al quedar con superioridad numérica, los Azules adelantaron sus líneas, mientras que Huachipato se refugió muy cerca del arco de Christian Bravo, quien fue la figura en el primer tiempo.

La resistencia de la visita duró hasta los 54′ minutos del segundo tiempo, tras un centro de Lucas Assadi que conectó Eduardo Vargas, quien no se puso nervioso y con una tijera dentro del área marco el primero del compromiso con uno de los goles más destacados del certamen nacional.

Con Huachipato sin respuestas en ofensiva, la U tomó el control total del balón y del partido, para que en los 66′ minutos de juego nuevamente Lucas Assadi asista, pero en esta ocasión a Marcelo Morales, quien con un derechazo desde fuera del área marcara el segundo de los Azules.

Estadísticas de U de Chile vs Huachipato

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17 Universidad Chile 2 0 Descanso : 0 0 Tiempo Completo – Santiago de Chile Huachipato E. Vargas 54′

Marcelo Morales 65′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 85 ‘ Huachipato Sustitución : Luciano Arriagada 85 ‘ Huachipato Sustitución : Freddy Alegria 84 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Mario Briceño 80 ‘ Universidad Chile Sustitución : Juan Martín Lucero 74 ‘ Universidad Chile Sustitución : Matías Zaldivia 74 ‘ Universidad Chile Sustitución : Ignacio Vásquez 74 ‘ Universidad Chile Sustitución : Gonzalo Reyna 73 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Lucas Emilio Barrera 70 ‘ Huachipato Sustitución : Sebastián Mella 69 ‘ Huachipato Sustitución : Lucas Velásquez 69 ‘ Huachipato Sustitución : S. Melgarejo 65 ‘ Universidad Chile Gol : Marcelo Morales 61 ‘ Universidad Chile Sustitución : Javier Altamirano 54 ‘ Universidad Chile Gol : E. Vargas 23 ‘ Huachipato Tarjeta roja : Maximiliano Rodríguez 22 ‘ Huachipato TARJETA_VAR : Maximiliano Rodríguez Marcelo Morales scores with a right-footed shot. Marcelo Morales scores with a right-footed shot. Goal! The score is now 1-0. Shot by Eduardo Jesus Vargas Rojas with a right-footed shot results in a goal. Red card issued to Maximiliano Alexander Rodriguez Vejar. Red card shown to Maximiliano Alexander Rodriguez Vejar. Universidad Chile Universidad Chile 4-1-4-1 25 Gabriel

Castellón 17 Fabián

Hormazábal 5 Nicolás

Ramírez 31 Bianneider

Tamayo 14 Marcelo

Morales 29 Lucas

Emilio

Barrera 7 Maximiliano

Guerrero 20 Charles

Aránguiz 28 Agustín

Arce 10 Lucas

Assadi 11 E.

Vargas Entrenador

0 Fernando Gago

Bench

1 Cristopher Toselli



2 Franco Calderón



6 Nicolás Fernández



8 Israel Poblete



18 Juan Martín Lucero



19 Javier Altamirano



22 Matías Zaldivia



23 Ignacio Vásquez



32 Gonzalo Reyna

Huachipato Huachipato 5-3-2 12 C.

Bravo 7 Mario

Briceño 8 Nicolás

Vargas 5 Rafael

Caroca 13 Renzo

Malanca 2 Guillermo

Guaiquil 24 Maicol

León 6 Claudio

Sepúlveda 10 Ezequiel

Cañete 15 Maximiliano

Rodríguez 9 Lionel

Altamirano Entrenador

0 Jaime García

Bench

1 Sebastián Mella



16 Luciano Arriagada



20 Cristian Toro



21 Carlos Herrera



22 Javier Cárcamo



27 Lucas Velásquez



38 S. Melgarejo



51 Martín Vladimir Rodríguez Torrejón



53 Freddy Alegria

13 Esquinas 2 5 Remates fuera de objetivo 3 30 Tiros Totales 6 154 Ataques 40 120 Ataques peligrosos 11 77 % de Posesión de Balón 23 59 Caja fuerte para pelotas 77 17 Disparos Dentro del Área 3 13 Tiros fuera del área 3 2 Fuera de juego 1 2 Objetivos 0 4 Saques de puerta 9 16 Intentos de gol 4 5 Tiros libres 4 4 Faltas 4 2 Salvadas 9 1 Disparos Bloqueados 13 5 Sustituciones 5 19 Saques de banda 12 27 Pases largos 51 12 Placajes 13 2 Asistencias 0 740 Pases 227 673 Pases exitosos 156 91 Porcentaje de Pases Exitosos 69 0 TarjetasRojas 1 1 Tarjetas amarillas 1 11 Disparos a puerta 2 2 Lesiones 2 45 Total de Cruces 7 10 Cruces Precisas 2 13 Intercepciones 9 32 Duelo Ganados 30 13 Intentos de regate 9 5 Regates exitosos 3 26 Pases clave 5 38 Porcentaje de regates exitosos 33 16 Pases largos exitosos 20 59 Porcentaje de pases largos exitosos 39 Últimos enfrentamientos HUA 2 – 1 UCH 08/02/2026 HUA 1 – 0 UCH 02/11/2025 UCH 5 – 1 HUA 18/05/2025 UCH 2 – 1 HUA 24/09/2024 HUA 0 – 4 UCH 28/04/2024

¿Cuándo vuelven a jugar la U y Huachipato?

Universidad de Chile no se moverá de Ñuñoa, ya que en la fecha 18 tendrá que recibir a Palestino en un duelo directo por la pelea del Chile 2. El choque entre Azules y Baisanos se jugará el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Por su parte, Huachipato volverá a su hogar para recibir de local a Everton. El enfrentamiento entre Acereros y Ruleteros también se disputará el domingo 9 de agosto, pero dará inicio a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano.