Universidad de Chile ha pasado por una semana llena de polémicas y movimientos, tanto en el sector dirigencial como en la plantilla, debido al Caso Sartor que se discute en tribunales y los diversos movimientos que se han hecho en el mercado de fichajes. Este último punto tendrá una novela pero no con un arribo, sino con una propuesta que podría desencadenar en una salida sensible para el equipo dirigido por Fernando Gago.

Se trata del defensor venezolano Bianneider Tamayo, quien sería seguido muy de cerca desde el fútbol español. El zaguero se ha convertido en una pieza fundamental para Pintita en los últimos partidos de los Azules, ya que tomó camiseta de titular tras la baja de Matías Zaldivia y sus actuaciones no han defraudado al técnico universitario. Debido a sus buenos desempeños con los universitarios, un equipo español estaría tras sus pasos, y ya habría realizado una propuesta a la dirigencia de los Bullangueros.

Desde España buscan a Tamayo

Según señala el medio La Voz de Almería, Bianneider Tamayo sería uno de los elegidos para reforzar la plantilla del UD Almería de la segunda división de España. El medio citado no solamente especifica que el club andaluz tendría en carpeta al defensor de Universidad de Chile, sino que aseguran que ya se hizo una propuesta para quedarse con sus servicios en el mercado de fichajes.

“Nuevo futbolista en el horizonte de la UD Almería. La directiva rojiblanca ha puesto el foco en Bianneider Tamayo, joven central/lateral izquierdo de 21 años que compite para Universidad de Chile. El Almería ha hecho una propuesta al club chileno para conseguir la cesión del jugador”, señala el medio español, quienes especifican que el club tiene la intención de quedarse con el defensor azul mediante un préstamo.

Desde el medio comunicación no solo recalcan el interés, sino que aseguran que a pesar de contar con 5 defensores en su plantilla la llegada de Tamayo podría abrir la puerta para que uno de sus centrales se despida del club andaluz en el mercado de fichajes. Actualmente el UD Almería deberá disputar la segunda división española, ya que se quedó a las puertas del ascenso tras perder la final de los playoffs ante el Málaga.

El Almería se fija en un nuevo defensa: venezolano, 21 años y 1,84 de altura https://t.co/Hqb42uOZXk pic.twitter.com/HjxuUlkCzo — La Voz de Almería (@lavozdealmeria) August 2, 2026

Los números de Tamayo en la U

A pesar de iniciar la temporada desde el banco de suplentes, Bianneider Tamayo se ha ganado la confianza de Fernando Gago tras ingresar a la plantilla titular debido a la lesión de Matías Zaldivia. En la temporada, el defensor venezolano ha disputado 14 partidos, donde ha marcado un gol y una asistencia. Además, es titular indiscutido desde el 10 de mayo, yha disputado todos los partidos desde la fecha con la casaca universitaria.