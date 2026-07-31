Universidad de Chile vive días de incertidumbre fuera del terreno de juego, ya que durante esta semana arrancó la formalización a Michael Clark, ex presidente de Azul Azul quien es uno de los juzgados por el Caso Sartor. La formalización generó ruido en la hinchada universitaria, quien apuntó a una de las figuras del plantel por mostrar su apoyo al ex mandatario en su despedida.

Se trata del capitán azul, Marcelo Díaz, quien hace tres meses previo al Clásico Universitario mostró palabras de agradecimiento a Clark ante su salida de la dirigencia universitaria. Las palabras del líder azul en la plantilla volvieron a tomar flote debido al juicio que aborda el ex presidente de los Azules, por lo que Díaz se vio en la necesidad de dar explicaciones ante la prensa.

Díaz saca la voz ante las críticas

En los pasillos del Centro Deportivo Azul, Marcelo Díaz se reunió con la prensa y fue consultado por cómo aborda la situación dirigencial que atraviesa Universidad de Chile, además de las críticas que sufre debido a su apoyo en el pasado a Michael Clark. El capitán azul fue enfático al señalar que no tiene conexión alguna con la dirigencia y sólo habla desde el aspecto deportivo del club.

“Me veo en la obligación de salir a hablar. Vivimos momentos de incertidumbre y no obviamos lo que sucede. Lo que sucedió en abril (salida de Clark) es lo que sigo pensando. Deportivamente no tenemos problemas. Solo hablo del lado deportivo, por que es el lugar que me corresponde. No tengo injerencia o amistad con alguien de Sartor, donde me han querido involucrar. No tengo nada de qué hablar. Solo soy capitán del club que amo y defiendo. Me preocupa lo que sucede, pero deportivamente hablando, por que hay temas que no tengo que tocar”, señaló Díaz, quien asegura no tener conexión alguna con la dirigencia saliente de los Azules y con Michael Clark.

🗣⚽🔵🔴 Tras las críticas a su persona de las últimas semanas



En #DataxTNTSports vimos las declaraciones de Marcelo Díaz, capitán de #LaU, quien aprovechó un momento de esta jornada en el CDA para responder a las personas que lo han atacado por redes sociales. pic.twitter.com/TNskHk5rrM — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 31, 2026

Los agradecimiento de Díaz a Pérez

Posterior a responder sobre alguna conexión con Michael Clark, el capitán universitario se tomó el tiempo de agradecer a la actual presidenta del club, Cecilia Pérez, quien durante el primer día de formalización en el Caso Sartor fue enfática en defender a Díaz ante las múltiples críticas que recibió en redes sociales.

“Le agradecí obviamente. No es fácil ponerse en el lugar del otro. Me pareció lo correcto y le mostré mis agradecimientos. Desde que volví en 2024 he dejado mi vida y piel por buscar soluciones para que seamos mejores día a día, y eso, hasta el último de mis días, no va a cambiar”, relató el capitán azul, quien no dudó en agradecer el papel de la actual presidenta universitaria ante sus críticas por sus dichos en el pasado.