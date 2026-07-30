Datos Clave La U cierra su segundo fichaje: La dirigencia azul logra contratar a uno de los mejores mediocampistas de la Serie B de Italia. Contrato a largo plazo: El acuerdo entre los azules y el mediocampista será por 2 años y medio. ¿En qué posición juega?: Se desempeña como pivote, pero puede cumplir roles como volante de contención y medio por izquierda.

El mercado de fichajes de Universidad de Chile ha contado con varios altos y bajos, ya que solo cuenta con un nuevo jugador en su plantilla y un traspaso caído durante la última semana. Valentín Gauthier encendió las alarmas en el Centro Deportivo Azul, al no llegar a los universitarios por no superar los exámenes médicos. Ante esta situación, la dirigencia azul se movió de manera sigilosa para cerrar su segundo traspaso.

Según informa el comunicador especializado en traspasos, César Luis Merlo, Universidad de Chile llegó a un acuerdo con Tobías Reinhart, mediocampista argentino de 26 años que milita en el Reggiana, equipo que descendió a la Serie C de Italia durante la última temporada.

Tobías Reinhart es nuevo jugador de la U

El periodista trasandino informó que la escuadra universitaria invirtió en el pase del jugador y compró su pase al club italiano que descendió durante la temporada pasada. Además, indica que el acuerdo entre Azules y Reinhart es por 2 años y medio, por lo que estará ligado con la camiseta azul hasta finales del año 2029. También, destaca que Reinhart es del agrado de Fernando Gago, y que el club se impuso a equipos italianos que ofertaron por el argentino.

🚨U de Chile fichó a Tobías Reinhart, de la Reggina 🇮🇹.

*️⃣El club lo compra y hace una inversión. Firmará contrato por 2 años y medio.

*️⃣La secretaria técnica llevaba tiempo siguiéndolo y Gago vio con buenos 👀 pedirlo. Fue uno de los mejores mediocampistas de la Serie B y lo… pic.twitter.com/yzX34V0Ji0 — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 30, 2026

Si bien no se especifíca cuánto es el valor monetario del traspaso, este será el primer paso de Reinhart en un club de primera división, ya que también ha portado la camiseta de Temperley en Argentina y Spezia en Italia, todos equipos de segunda división en sus respectivos países.

Las estadísticas de Reinhart en Italia

Tobías Reinhart disputó tres temporadas en el Reggiana de Italia, todas en la segunda división del país azzurro. En su estancia en el viejo continente disputó 69 partidos. En la última temporada jugó 34 encuentros, donde marcó 3 goles y no entregó asistencias. Cabe destacar que Reinhart se desempeña como pivote en el mediocampo, una posición que actualmente usa Lucas Barrera en Universidad de Chile y tiene en la banca de suplentes a Marcelo Díaz como alternativa.

Si bien su principal característica es jugar como 5, este puede usar distintas posiciones en la mitad de cancha, como mediocampista de contención o por el sector izquierdo como volante de corte, una posición en la que también compiten Aránguiz y Poblete en los Azules.