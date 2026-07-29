Universidad de Chile arrancó la segunda rueda del Campeonato Nacional con un triunfo importante como visitante frente a Audax Italiano. Ahora el objetivo de los azules es seguir sumando de a tres para intentar recortar su distancia con Colo Colo, líder exclusivo del torneo.

El próximo encuentro de los estudiantiles será en condición de local frente a Huachipato, compromiso para el que Fernando Gago enfrenta un particular problema. Esto porque el regreso de un referente del equipo provocará algunos cambios en la zona defensiva.

Regreso de Matías Zaldivia pone en un dilema a Gago en la U de Chile

Matías Zaldivia, defensor que se ha ausentado de las canchas por alrededor de tres meses, está listo para volver y se espera que su retorno sea justamente ante los acereros en el Estadio Nacional.

Su regreso obligará al entrenador del Romántico Viajero a hacer algunas modificaciones en la zaga. Esto porque se espera que el experimentado defensor sea desde la partida el próximo domingo.

El principal damnificado por el retorno de Zaldivia en U de Chile

En la victoria ante los itálicos, Universidad de Chile saltó a la cancha con la dupla de centrales compuesta por Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo. Sin embargo, uno de ellos abandonaría la oncena estelar para dar paso al regreso de Matías Zaldivia.

Todo apunta que el principal damnificado será el jugador venezolano, quien volvería a la banca en desmedro del argentino nacionalizado chileno. Eso sí, la última palabra la tendrá Fernando Gago, quien sigue haciendo ajustes en la formación para medirse a Huachipato.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a jugar el próximo domingo 2 de agosto a las 17:30 horas cuando reciba a Huachipato en el Estadio Nacional por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026.