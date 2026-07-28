Datos Clave Atenta al mercado: La U de Chile sigue buscando refuerzos y ahora iría por un volante. El apuntado: Según el periodista Manuel Icabe, Azul Azul está tras los pasos de Bautista Kocibunski. Números: El mediocampista de Estudiantes de La Plata registra 115 partidos a lo largo de su carrera y ha anotado 6 goles.

Universidad de Chile tuvo un reestreno triunfal en el Campeonato Nacional. Los azules, que buscan recortar la distancia con Colo Colo, iniciaron la segunda rueda con un triunfo sobre Audax Italiano.

La intención de los universitarios es encontrar su mejor versión en la segunda mitad del año y por ello están atentos al mercado de pases. En ese contexto, el Romántico Viajero continúa analizando variantes y desde Argentina apareció una opción para potenciar su mediocampo.

U de Chile apunta a volante argentino para reforzarse

Se trata de Bautista Kocibunski, mediocampista argentino que actualmente milita en Estudiantes de La Plata y que habría despertado el interés de Azul Azul para reforzar al equipo.

De acuerdo a la información entregada por Manuel Icabe, tanto Universidad de Chile como Platense estarían tras los pasos del jugador que recientemente estuvo a préstamo en Montevideo City Torque de Uruguay.

¿Quién es Bautista Kocibunski?

Bautista Kocibunski es un mediocampista argentino de 25 años que pertenece a Estudiantes de La Plata. Desde el 2025 el trasandino estuvo a préstamo en Montevideo City Torque de Uruguay, donde se enfrentó a Palestino por la Copa Sudamericana.

Ante los árabes, Kocibunski jugó 9 minutos en nuestro país, mientras que en tierras charrúas fue desde la partida y disputó todo el compromiso que terminó en victoria por la mínima para su equipo.

A lo largo de su carrera, el volante ha disputado 5.378 minutos en 115 partidos, en los cuales ha anotado 6 goles. En la U de Chile ven como una opción de mercado su posible fichaje para potenciar una zona en la que Fernando Gago necesita variantes.