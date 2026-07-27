Datos Clave Salto en su carrera: Gustavo Álvarez fue oficializado como nuevo DT de Liga de Quito. Busca refuerzos: El estratega está interesado en Justo Giani de la UC y Franco Calderón de la U de Chile. Va por otro exdirigido: El defensor no es el único apuntado por el DT, que también quiere a Javier Altamirano.

Gustavo Álvarez dio un salto importante en su carrera. Tras su bullada salida de San Lorenzo de Almagro por diferencias con la dirigencia, el exentrenador de Universidad de Chile fue oficializado como nuevo DT de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Tras su arribo al gigante ecuatoriano el estratega argentino comenzó a planificar la temporada, y para ello, fijó sus ojos en el fútbol chileno. Hace algunos días se conoció su interés por sumar a Justo Giani de Universidad Católica y a Franco Calderón, a quien dirigió durante su paso por la U. Sin embargo, el defensor no es el único de sus expupilos a los que pretende llevarse.

Gustavo Álvarez quiere a otra figura de la U de Chile

Según reveló La Magia Azul, Álvarez se encuentra tras los pasos de Javier Altamirano, a quien tuvo en sus filas durante su estadía en Chile. “El director técnico considera que la dinámica y visión de juego del mediocampista resultan indispensables para plasmar su idea táctica en el cuadro azucena”, detallaron en el citado medio.

Si bien ni Altamirano ni Calderón son titulares indiscutidos en Universidad de Chile, una posible salida supondría un golpe importante para Fernando Gago, que perdería a dos piezas para afrontar la segunda parte del año donde el principal objetivo es recortar la distancia con Colo Colo en la cima.

¿Por qué Álvarez quiere a Javier Altamirano?

Gustavo Álvarez quiere a Javier Altamirano para reforzar el mediocampo, pero también porque lo conoce a la perfección. El argentino dirigió al centrocampista en Huachipato y en Universidad de Chile, donde sacó la mejor versión del futbolista.

En los acereros, el volante fue clave en la obtención del título del Campeonato Nacional, mientras que en los azules se convirtió en uno de los grandes valores en la campaña que culminó con las semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Cuánto cuesta Javier Altamirano?

Eso sí, si Gustavo Álvarez quiere llevarse a Javier Altamirano a Liga Deportiva Universitaria de Quito deberá desembolsar una importante suma. Esto porque según el sitio Transfermarkt, el pase del volante está tasado en dos millones de dólares.

Además, el mediocampista mantiene contrato con la Universidad de Chile hasta fines de 2028, por lo que el club que quiera contar con sus servicios deberá negociar directamente con la dirigencia azul.