Datos Clave Noche decisiva: Eduardo Vargas aportó una asistencia y marcó el gol del triunfo 2-1 de Universidad de Chile ante Audax Italiano. Dolor vigente: “Turboman” reconoció que sigue con molestias en las costillas tras la lesión sufrida semanas atrás. Goleador azul: Con su tanto en La Florida, el delantero llegó a seis goles en el Campeonato Nacional 2026.

Universidad de Chile logró un valioso triunfo por 2-1 ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, en lo que fue el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. Los dirigidos por Fernando Gago lograron alcanzar a Universidad Católica en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos, quedando a 12 unidades del líder exclusivo, Colo Colo.

Sin embargo, más allá del festejo y los valiosos tres puntos, las luces y la preocupación se las llevó la gran figura de la jornada, quien tras el pitazo final destapó un delicado problema médico.

¿Qué lesión arrastra Eduardo Vargas en Universidad de Chile?

Tras ser elegido como el Jugador Experto Easy del compromiso, Eduardo Vargas valoró la actitud del equipo, pero encendió las alarmas al referirse a su condición física. El delantero confirmó que aún no se recupera por completo de la fractura sufrida semanas atrás, dejando en claro el tremendo esfuerzo deportivo que hizo para estar en cancha.

“Estoy bien, con un poco de dolor en las costillas, pero siempre quiero estar y ayudar a la U”, confesó “Turboman” en diálogo con TNT Sports. Lejos de pedir descanso por esta dolencia, el atacante envió un emotivo mensaje de compromiso: “Siempre quiero estar, con dolor o sin dolor. Quiero estar siempre jugando y ayudando a la U”.

Respecto a su dulce momento personal frente a las redes, el jugador de 36 años aseguró que “estoy feliz porque estoy haciendo goles. Pero más feliz estoy por el equipo que tenemos, y que tenemos para pelear los puestos de arriba”.

¿Cómo fue el decisivo partido de Vargas contra Audax Italiano?

El esfuerzo físico de Vargas rindió frutos inmediatos. A los 22 minutos del primer tiempo, el atacante metió una gran habilitación para que el volante Agustín Arce marcara la apertura de la cuenta a favor de los universitarios.

Ya en la segunda mitad, la U se complicó. A los 57 minutos, Federico Mateos aplicó la temida “ley del ex” y anotó el empate transitorio para los itálicos con un cabezazo que batió la resistencia del arquero Gabriel Castellón. Fue en el peor momento del equipo cuando apareció nuevamente Vargas; a los 76 minutos, el ariete se inventó una jugada personal y sacó un potente disparo que superó al portero Tomás Ahumada, sellando el 2-1 definitivo.

“Empezamos flojitos el primer tiempo y el inicio del segundo, pero somos un equipo grande, maduro y lo supimos resolver”, analizó el héroe azul tras el encuentro.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre el triunfo de la U y los esperados regresos?

El técnico argentino Fernando Gago valoró la victoria, aunque lanzó una dura advertencia sobre el rendimiento defensivo del equipo tras el entretiempo. “Los primeros diez minutos del segundo tiempo nos metimos muy atrás y no teníamos el control del partido (…) los diez minutos previos (al empate) fueron los que no nos sentimos cómodos en el campo y esas son las cosas que tenemos que corregir”, sentenció el estratega.

Para buscar una reacción en pleno partido, el entrenador dispuso el ingreso de Charles Aránguiz y Lucas Assadi, dos figuras que llevaban un largo tiempo de ausencia. Sobre este movimiento clave, Gago fue categórico: “Son dos jugadores muy importantes y si están en buen nivel, van a jugar. La idea era que sumen minutos, que vayan agarrando ritmo y a partir de eso van a estar disponibles”.

Ahora, Universidad de Chile deberá recuperar físicamente a Eduardo Vargas y afinar detalles para su próximo gran desafío, donde recibirán a Huachipato en el césped del Estadio Nacional.