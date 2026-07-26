Datos Clave El motivo: Un edema óseo en el tobillo derecho que arrastraba desde su etapa en León. La confirmación: César Merlo confirmó que el fichaje se cayó definitivamente. El golpe doble: Gonzalo Reyna también se lesionó y será baja los primeros partidos.

El mercado de Universidad de Chile se complicó de manera inesperada. Valentín Gauthier, el defensor uruguayo que había llegado a Santiago en la madrugada del jueves con todo acordado para ser el segundo refuerzo azul, no superó los exámenes médicos y el fichaje se cayó definitivamente.

El periodista César Luis Merlo, quien había confirmado el acuerdo días atrás, fue quien sentenció la operación con una frase directa: “Se cayó el pase de Valentín Gauthier a la U de Chile“. El motivo es un edema óseo en el tobillo derecho, una lesión que el defensor arrastraba desde su etapa en el León de México y que el cuerpo médico azul no estuvo dispuesto a ignorar. “Al futbolista se le encontró una pequeña lesión en el tobillo derecho de rápida recuperación, pero el club no quiso arriesgar. Con León y el jugador estaba todo acordado”, detalló el periodista argentino.

🚨Se cayó el pase de Valentín Gauthier a la U de Chile.

*️⃣Al futbolista se le encontró una pequeña lesión en el tobillo de rápida recuperación, pero el club no quiso arriesgar. Con León y el jugador estaba todo acordado. 🚫 pic.twitter.com/xIFrC6DT9G — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 26, 2026

La lesión de Gauthier que frenó su fichaje en la U

La lesión del jugador es un edema menor que en otro contexto no habría parado nada. La comparación que circuló internamente fue reveladora: la lesión de Gauthier es menor a la que sufre de forma crónica Charles Aránguiz, quien tiene el mismo tipo de edema y sigue jugando. Pese a eso, en el CDA optaron por la cautela y cerraron la operación sin posibilidad de revertirla.

Además, en el CDA quisieron evitar los problemas que ya tuvieron en el pasado con Octavio Rivero, que también llegó con una lesión bastante rebelde. El mismo Fernando Gago fue concreto en la conferencia previa al partido ante Audax Italiano: “De él hablaremos cuando corresponda. No firmó, por eso no hablo de él. No entrenó conmigo”.

El golpe doble que deja a la U con un solo refuerzo

El otro refuerzo confirmado, el extremo argentino Gonzalo Reyna, sufrió un desgarro en el entrenamiento del viernes y también será baja por los primeros partidos de la segunda rueda. Así, la U retoma la competencia ante Audax Italiano este domingo con prácticamente el mismo plantel que cerró la primera rueda, sin los dos fichajes que esperaba para reforzarse.

Lo que viene para la U en el mercado

Con Gauthier descartado, Azul Azul deberá reactivar la búsqueda de un defensor central para cubrir las necesidades que Gago identificó como prioritarias. El libro de pases cierra el 14 de agosto y el técnico argentino tendrá que trabajar con lo que tiene hasta que aparezca una nueva opción.